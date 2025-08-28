七夕職場戀情！七成二低調談　46%曾影響工作進度

▲yes123調查，職場戀情七成二低調談。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著8月29日七夕情人節來臨，yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」於今（28）日出爐，談過職場戀情約有72.4%採低調進行方式，仍有四成六（46%）的人坦言「曾經」因為職場戀情關係，結果「耽誤到」工作進度，有八成贊成職場戀情。

根據yes123求職網的調查顯示，因為工作關係，有六成二(62.2%)的上班族透露，曾經談過「職場戀情」；而且在可複選狀況下，其中「共譜戀曲」的對象依序為：「同事(非主管、老闆)」(87.3%)、「主管、老闆」(36.8%)、「客戶、顧客、合作廠商」(23.6%)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

假如談過職場戀情，「選擇主動公開」的，也就是「敢放閃」的，僅佔27.6%；顯然其他的72.4%採低調進行方式，雖然「沒有選擇主動公開」，不過又分成：59.2%屬於「仍被公司同仁發現」；13.2%屬於「沒有被公司同仁發現」。

同時認為「萌發感情」的主因為，在可複選狀況下，主要依序為：「朝夕相處，日久生情」(70%)、「了解並體貼對方的工作狀況」(62.1%)，以及「聊天話題相近」(58.4%)、「工作太忙碌，導致無法認識職場以外的對象」(46%)。

至於其他原因，又分別是：「欣賞對方的工作能力」(36.1%)、「雙方職涯目標一致」(29.5%)、「朋友圈有交集」(28%)。

不管有沒有談過，仍有高達79.8%的上班族，還是「贊成」職場戀情的關係；代表其餘「不贊成」的，僅佔20.2%。

整體來說，上班族認為「辦公室戀情」的優點，在可複選狀況下，依序有：「增加相處時間與機會」(69.3%)、「工作上互相幫忙」(62%)、「一起上下班，通勤方便」(59.1%)，以及「有共同話題與朋友」(52.3%)、「有默契，提高工作效率」(38.1%)。

相反的，大家認為職場戀情的缺點，在可複選狀況下，又依序是：「成為公司同仁八卦的對象」(82.3%)、「常被認為公私不分」(74.1%)、「公事上容易有摩擦」(53%)，以及「常常見面，容易沒有新鮮感」(46.7%)、「一吵架就不想去上班」(37.1%)。

可惜其中仍有四成六(46%)的人坦言，「曾經」因為職場戀情關係，結果「耽誤到」工作進度，所幸自認「不曾耽誤」的比例有過半，達到54%。

談到職場戀曲話題，企業端的看法又是如何呢？有33.6%的公司表示，「沒有明文禁止辦公室戀情，但立場偏向不鼓勵」；甚至還有9%的企業透露，其實「有明文規定禁止」，比例大約為每十一家，就有一家禁止！

其餘52.1%為「沒有明文規定禁止，立場中立，不鼓勵也不反對」；少數5.3%是即使在處理態度上，表態「完全不處理」的企業，就佔了74.4%；但是還是有11.1%，態度屬於「某一方或雙方都會被調職」；9.5%為「不會調職或要求離職，但請雙方不要交往」；少數5%是「請某一方或雙方都離職」！

不過對員工工作表現的影響，卻有四成三(42.8%)的企業認為，辦公室戀情會有「負面影響」；僅僅8.6%表示，會有「正面影響」；認為「不會有任何影響」的，仍佔了48.6%！

