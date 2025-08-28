美政府抽AI晶片15%尚待討論　輝達曝「有法律風險」

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，川普政府計劃對公司向中國銷售的人工智慧晶片徵收 15% 的佣金，但該計畫尚未取得初步進展，並可能帶來法律風險。

根據《彭博》報導，輝達在美國時間周三晚間表示，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項，輝達和政府之間的討論仍在進行中。

根據輝達財務長Colette Kress受訪時指出，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國的銷售。她進一步表示，「如果最終沒有具體文件，我們既然拿到許可證，就不必支付這15%，除非看到真正具效力的監管文件。」

輝達與政府的討論還在進行。根據這項計畫，川普政府打算允許輝達和對手超微（AMD）重新在中國銷售先前封殺的AI晶片，但要求分潤15%。

報導稱，負責監管美國出口管制項目的白宮和商務部發言人沒有立即回應置評請求。

輝達的產品正處於華府與北京地緣政治角力的核心。先前的限制幾乎將輝達排除在中國AI處理器市場之外，如今，該公司已獲准重啟部分銷售。不過，輝達並未將相關收入納入財測。

輝達坦言，美國政府收取佣金的計畫存在風險。 輝達在申報文件中表示：「美國政府要求抽取一定比率的營收，可能使我們面臨訴訟、推升成本、削弱競爭力，並讓不受類似約束的競爭對手得利。」

