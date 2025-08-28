ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美政府抽AI晶片15%尚待討論　輝達曝「有法律風險」

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，川普政府計劃對公司向中國銷售的人工智慧晶片徵收 15% 的佣金，但該計畫尚未取得初步進展，並可能帶來法律風險。

根據《彭博》報導，輝達在美國時間周三晚間表示，美國政府尚未說明將如何制定相關規範，要求輝達支付這筆款項，輝達和政府之間的討論仍在進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據輝達財務長Colette Kress受訪時指出，如果這項計畫沒有正式立法成為法律，輝達應可免繳佣金而恢復在中國的銷售。她進一步表示，「如果最終沒有具體文件，我們既然拿到許可證，就不必支付這15%，除非看到真正具效力的監管文件。」

輝達與政府的討論還在進行。根據這項計畫，川普政府打算允許輝達和對手超微（AMD）重新在中國銷售先前封殺的AI晶片，但要求分潤15%。

報導稱，負責監管美國出口管制項目的白宮和商務部發言人沒有立即回應置評請求。

輝達的產品正處於華府與北京地緣政治角力的核心。先前的限制幾乎將輝達排除在中國AI處理器市場之外，如今，該公司已獲准重啟部分銷售。不過，輝達並未將相關收入納入財測。

輝達坦言，美國政府收取佣金的計畫存在風險。 輝達在申報文件中表示：「美國政府要求抽取一定比率的營收，可能使我們面臨訴訟、推升成本、削弱競爭力，並讓不受類似約束的競爭對手得利。」
 

關鍵字： NVIDIA輝達人工智慧晶片美政府

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【蝙蝠洞奪命車禍】聯結車對撞小客車！ 大車司機當場沒了

推薦閱讀

輝達營收優於預期但股價挫5％　陸行之提四點分析

輝達營收優於預期但股價挫5％　陸行之提四點分析

AI龍頭輝達今日公布財報，雖然營收、獲利都高於預期，但盤後股價重挫5%，對此知名半導體陸行之表示，市值王股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的三季度展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼，但輝達第三季營收沒有包含H20的出貨，因此陸行之認為，這部分營收應該會有上修空間。

2025-08-28 10:14
美政府抽AI晶片15%尚待討論　輝達曝「有法律風險」

美政府抽AI晶片15%尚待討論　輝達曝「有法律風險」

晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，川普政府計劃對公司向中國銷售的人工智慧晶片徵收 15% 的佣金，但該計畫尚未取得初步進展，並可能帶來法律風險。

2025-08-28 12:23
跟著大盤賺！14檔台股基金領先創高　報酬率驚人

跟著大盤賺！14檔台股基金領先創高　報酬率驚人

台股昨（27）日收盤收在24519.9點，再度創下歷史新高，今年來大盤上漲6.45%，連帶的台股基金績效也績效長紅；根據CMONEY統計資料顯示，共有14檔台股基金淨值表現在前一日領先大盤創下新高，分別群益馬拉松基金、野村中小、野村優質、PGIM保德信中小型股等14檔基金領先創下新高。

2025-08-28 11:32
中國版輝達誕生　謝金河：寒武紀市值一度超車茅台

中國版輝達誕生　謝金河：寒武紀市值一度超車茅台

輝達甫公布最近一季財報，盤後一度下跌5%，財信傳媒董事長謝金河觀察到中國大陸AI公司—寒武紀，在政策加持下，正式轉虧為盈，以「寒武紀撐起中國科技新希望」為題撰文，昨（27）日盤中股價創下1464.98元人民幣，股價一度超越貴州茅台，這反也中國的半導體進口替代正在全力發酵，尤其輝達的H20中國拒用，意味其有強大企圖心要在AI晶片市場搶下一席之地。

2025-08-28 09:56
滙豐調查：台灣富裕投資人67％持有股票　現金比例降至25％

滙豐調查：台灣富裕投資人67％持有股票　現金比例降至25％

滙豐最新發表的《富裕投資者簡報2025》(2025 Affluent Investor Snapshot)顯示，有67%的台灣富裕投資人現在持有股票，是受訪12個市場中比例最高；其次為定期存款(41%)，及包含指數股票型基金(ETF)在內的資產管理商品(38%)。投資市場方面，除台灣本地市場外，受訪者在未來12個月內最看好美國，其次是日本和中國大陸。全球受訪者同樣對美國市場最有信心，其次看好歐洲和亞太地區。

2025-08-28 13:45
罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

4大跨國會計師事務所在台灣留才卯足全勁，今年經理級以上高階主管晉升都在百人以上，合計已衝破764人，讓過往會計師事務所基層難向上爬、高階人才難升級的現象出現變化。

2025-08-28 00:02
快訊／台股收盤大跌283.45點　台積電跌30元至1160

快訊／台股收盤大跌283.45點　台積電跌30元至1160

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌283.45點，以24236.45點作收，跌幅1.16％，成交量4397.72億元。

2025-08-28 13:34
七夕職場戀情！七成二低調談　46%曾影響工作進度

七夕職場戀情！七成二低調談　46%曾影響工作進度

隨著8月29日七夕情人節來臨，yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」於今（28）日出爐，談過職場戀情約有72.4%採低調進行方式，仍有四成六（46%）的人坦言「曾經」因為職場戀情關係，結果「耽誤到」工作進度，有八成贊成職場戀情。

2025-08-28 12:00
4月股災前夕提前減碼　億元達人揭不蝕本祕訣

4月股災前夕提前減碼　億元達人揭不蝕本祕訣

賺錢容易守錢難，有平民股神稱號的蘇松泙身家破億，每年卻僅拿千萬元進股市，且讓他出手加碼得先獲利；舉例來說，投入10萬元本金入市後，想再加碼10萬元，得先賺到2萬元，原因是就算隔天跌停，還能保住本金和加碼金。

2025-08-28 11:30
王品旗下青花驕進軍新竹　將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

王品旗下青花驕進軍新竹　將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

王品集團（2727）「青花驕麻辣鍋」首度進軍新竹，竹北光明店於9/1盛大開幕。因應未來展店，品牌將於9/8、9/9及9/12在六都招募儲備店長、主廚，若通過7個月培訓、晉升店長月薪上看7萬，加上門店分紅、年終獎金等，有機會挑戰百萬年薪。

2025-08-28 11:20

讀者迴響

熱門新聞

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

全台地熱探勘大突破！宜蘭鑽抵4000公尺

高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

投資眼光放遠　粉專教4招「攻略高薪工程師」

國泰未來保險體驗日9/24登場　「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

貨櫃諮詢公司估未來4年需拆解450萬箱運力　相當於過去25年總量

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366