輝達營收優於預期但股價挫5％ 陸行之提四點分析

AI龍頭輝達今日公布財報，雖然營收、獲利都高於預期，但盤後股價重挫5%，對此知名半導體陸行之表示，市值王股價這3個月頻創新高，而一丁點超越市場預期的三季度展望，短期實在無法讓滿手及空手的投資人再大幅加碼，但輝達第三季營收沒有包含H20的出貨，因此陸行之認為，這部分營收應該會有上修空間。

美政府抽AI晶片15%尚待討論 輝達曝「有法律風險」

晶片大廠輝達（NVIDIA）表示，川普政府計劃對公司向中國銷售的人工智慧晶片徵收 15% 的佣金，但該計畫尚未取得初步進展，並可能帶來法律風險。

跟著大盤賺！14檔台股基金領先創高 報酬率驚人

台股昨（27）日收盤收在24519.9點，再度創下歷史新高，今年來大盤上漲6.45%，連帶的台股基金績效也績效長紅；根據CMONEY統計資料顯示，共有14檔台股基金淨值表現在前一日領先大盤創下新高，分別群益馬拉松基金、野村中小、野村優質、PGIM保德信中小型股等14檔基金領先創下新高。

中國版輝達誕生 謝金河：寒武紀市值一度超車茅台

輝達甫公布最近一季財報，盤後一度下跌5%，財信傳媒董事長謝金河觀察到中國大陸AI公司—寒武紀，在政策加持下，正式轉虧為盈，以「寒武紀撐起中國科技新希望」為題撰文，昨（27）日盤中股價創下1464.98元人民幣，股價一度超越貴州茅台，這反也中國的半導體進口替代正在全力發酵，尤其輝達的H20中國拒用，意味其有強大企圖心要在AI晶片市場搶下一席之地。

滙豐調查：台灣富裕投資人67％持有股票 現金比例降至25％

滙豐最新發表的《富裕投資者簡報2025》(2025 Affluent Investor Snapshot)顯示，有67%的台灣富裕投資人現在持有股票，是受訪12個市場中比例最高；其次為定期存款(41%)，及包含指數股票型基金(ETF)在內的資產管理商品(38%)。投資市場方面，除台灣本地市場外，受訪者在未來12個月內最看好美國，其次是日本和中國大陸。全球受訪者同樣對美國市場最有信心，其次看好歐洲和亞太地區。

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升 衝破700人

4大跨國會計師事務所在台灣留才卯足全勁，今年經理級以上高階主管晉升都在百人以上，合計已衝破764人，讓過往會計師事務所基層難向上爬、高階人才難升級的現象出現變化。

快訊／台股收盤大跌283.45點 台積電跌30元至1160

台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌283.45點，以24236.45點作收，跌幅1.16％，成交量4397.72億元。

七夕職場戀情！七成二低調談 46%曾影響工作進度

隨著8月29日七夕情人節來臨，yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」於今（28）日出爐，談過職場戀情約有72.4%採低調進行方式，仍有四成六（46%）的人坦言「曾經」因為職場戀情關係，結果「耽誤到」工作進度，有八成贊成職場戀情。

4月股災前夕提前減碼 億元達人揭不蝕本祕訣

賺錢容易守錢難，有平民股神稱號的蘇松泙身家破億，每年卻僅拿千萬元進股市，且讓他出手加碼得先獲利；舉例來說，投入10萬元本金入市後，想再加碼10萬元，得先賺到2萬元，原因是就算隔天跌停，還能保住本金和加碼金。

王品旗下青花驕進軍新竹 將招募儲備店長「挑戰年薪百萬」

王品集團（2727）「青花驕麻辣鍋」首度進軍新竹，竹北光明店於9/1盛大開幕。因應未來展店，品牌將於9/8、9/9及9/12在六都招募儲備店長、主廚，若通過7個月培訓、晉升店長月薪上看7萬，加上門店分紅、年終獎金等，有機會挑戰百萬年薪。