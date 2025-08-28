快訊／台股收盤大跌283.45點　台積電跌30元至1160

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（28日）開低走低，加權指數終場大跌283.45點，以24236.45點作收，跌幅1.16％，成交量4397.72億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌51.78點開出，指數開低走低，盤中最高達24502.37點，最低24236.45點，終場收在24236.45點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1160元，跌幅2.52％；鴻海（2317）下跌2元至206元；聯發科（2454）下跌15元至1385元；廣達（2382）下跌3元來到266元；長榮（2603）維持平盤至188元。
今天漲幅前5名個股為敬鵬（2355）上漲3.7元，漲幅10％；訊舟（3047）上漲2.15元，漲幅10％；全球傳動（4540）上漲4.5元，漲幅9.98％；南電（8046）上漲20.5元，漲幅9.98％；銘旺科（2429）上漲7.6元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為東訊（2321）下跌1.65元，跌幅8.71％；榮科（4989）下跌2.2元，跌幅6.83％；劍麟（2228）下跌7.5元，跌幅6.2％；泰鼎-KY（4927）下跌1.45元，跌幅5.06％；智易（3596）下跌11.5元，跌幅4.65％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|敬鵬（2355）
|40.7
|▲3.7
|▲10.0％
|訊舟（3047）
|23.65
|▲2.15
|▲10.0％
|全球傳動（4540）
|49.6
|▲4.5
|▲9.98％
|南電（8046）
|226.0
|▲20.5
|▲9.98％
|銘旺科（2429）
|83.8
|▲7.6
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|東訊（2321）
|17.3
|▼1.65
|▼8.71％
|榮科（4989）
|30.0
|▼2.2
|▼6.83％
|劍麟（2228）
|113.5
|▼7.5
|▼6.2％
|泰鼎-KY（4927）
|27.2
|▼1.45
|▼5.06％
|智易（3596）
|236.0
|▼11.5
|▼4.65％
資料來源：證交所
