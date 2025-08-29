謝金河：股價漲多就是最大利空　留意潛伏的低調潛力股

八月台股在越過二四四一六歷史新高後，消息面的衝擊依舊一波未平一波又起，二十日美國商務部長盧特尼克受訪再度強調不能容忍全球晶片九九％在台灣生產，他考慮收回對台積電的補貼，或者比照入股Intel模式，要求入股台積電股權，第一時間台積電大跌五○元，台股加權指數也大跌七二○．○六，當天漲多的ＰＣＢ族群，尤其背離基本面太遠的玻纖布股都大回檔，第一時間很多人都認為台股漲勢結束，接下來可能會有一段漫長的回檔。

文／謝金河

我的看法是全球股市都衝到高檔，接下來好像是爬山到了稜線上，接下來是漫步在稜線上的高低起伏，這當中大家記住幾個要點，一個是以美國股市馬首是瞻，只要美股沒有出現巨大回檔，全球股市都只是調整；二是盯住輝達、AVGO、TSMC ADR三檔ＡＩ核心股，只要輝達市值站上四兆美元，AVGO、TSMC ADR屹立在高檔，ＡＩ的大浪是不會停下腳步的，接下來是輝達要交財報，成績單不致太差。

ＰＣＢ大浪能到何時？

第三個要記住，股價漲高是否遠離了基本面？最具代表性的是減肥概念的康霈股價漲逾二○○元，還原已經超過四○○○元，市值三○九二億台幣，已超過一○○億美元門檻，市值和南亞、大立光、中鋼、遠傳、和泰汽車、川湖、國巨、光寶科相當，這樣的市值是不是合理？接下來要面臨檢驗，這種主力炒作極大化，像禾榮科股價拉升到九八四元，代理高階醫材，最近最大的消息是AB-BNCT進軍海外告捷，和南京明基醫院簽署協議，我以為是進軍到全世界，也只是台灣內部的交流，股價拉得太猛太急，接下來要看後續基本面實踐的能力。

二○二○年合一大炒，股價拉升到四七六．五元，當時我說合一要撐在這個價位上必須繳出ＥＰＳ二○元的成績；十年前浩鼎漲到七五五元的時候，我說這個價位要站得住，浩鼎至少要有二○元或三○元的ＥＰＳ，不過十年過了，浩鼎依然沒有營業額，合一依舊是虧損，一直以來，我對生技股保持戒慎恐懼，就是實現利多的能力有多大？但大多數都是悲劇收場。到了炒作後曲終人散，贏家走了，留下無助的散戶。

這一次ＰＣＢ族群出現大浪，最具代表性的是楠梓電。股價從三○元漲到一一五元。我在楠梓電五○元左右提到，楠梓電開始賣滬電，到七月二十三日為止共處分九八○．五萬股，售股利益十二．三五億元，換成ＥＰＳ六．七六元，楠梓電半年報ＥＰＳ五．六一元，這是賣滬電的利益。楠梓電在台灣已經沒有生產基地，這個與滬電的連結自然不會產生過高的本益比。股價接近合理。還有金居從三八．五五狂拉到二三二元，這個價位恐怕全年要有接近十元的ＥＰＳ，金居能辦得到？眾多玻纖布廠也都有股價跑得比基本面快的問題。

產業老大傳棒給老二

另一個是無人機題材，雷虎跑到一七七元，還在漲停板，雷虎是這幾年參訪我看最多次的公司，一直以來都在損益兩平邊緣，今年上半年ＥＰＳ○．七元，業績有躍升，但股價跑得更快。這次中光電、亞航（等都搭上無人機題材，政府這次增提國防預算，這也是美方一直給台灣的壓力。政府強化無人機產業鏈是正確的道路，這次連建造無人艇的龍德造船也漲到一五○元，我在九○元左右的時候曾經提到二月二十八日去蘇澳跑馬拉松，經過南方澳漁港，看到的都是龍德正在修建的廠房，現在股價都漲上來了，這個時候股價必須有基本面填充，才能走得久遠。（全文未完）

