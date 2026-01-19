快訊／台積電跌15元至1725　台股開盤下跌72點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（19日）以31336.77點開出，指數下跌71.93點，跌幅0.23％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1725元，跌幅0.86％；鴻海（2317）下跌1元至233.5元；聯發科（2454）上漲5元至1510元；廣達（2382）下跌1元來到288.5元；長榮（2603）下跌2.5元至187.5元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌83.11點或0.17％，收在49359.33點；標準普爾500指數下跌4.46點或0.06％，收6940.01點；那斯達克指數下跌14.63點或0.06％，收在23515.39點；費城半導體指數上漲90.11點或1.15％，收7927.41點。

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49359.33 ▼83.11 ▼0.17% S&P500 6940.01 ▼4.46 ▼0.06% NASDAQ 23515.39 ▼14.63 ▼0.06% 費城半導體指數 7927.41 ▲90.11 ▲1.15%

