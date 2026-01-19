快訊／台積電跌15元至1725　台股開盤下跌72點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
美股4大指數跌多漲少，台股今（19日）以31336.77點開出，指數下跌71.93點，跌幅0.23％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1725元，跌幅0.86％；鴻海（2317）下跌1元至233.5元；聯發科（2454）上漲5元至1510元；廣達（2382）下跌1元來到288.5元；長榮（2603）下跌2.5元至187.5元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌83.11點或0.17％，收在49359.33點；標準普爾500指數下跌4.46點或0.06％，收6940.01點；那斯達克指數下跌14.63點或0.06％，收在23515.39點；費城半導體指數上漲90.11點或1.15％，收7927.41點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49359.33
|▼83.11
|▼0.17%
|S&P500
|6940.01
|▼4.46
|▼0.06%
|NASDAQ
|23515.39
|▼14.63
|▼0.06%
|費城半導體指數
|7927.41
|▲90.11
|▲1.15%
資料來源：證交所
