街口支付用戶突破700萬用戶　祭隨機最高回饋77%

▲街口支付用戶突破700萬戶。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

街口支付經歷母公司街口金科與泰山的訴訟風波，快速穩定品牌恢復使用，吸引用戶與店家重建信心，近日正式宣布用戶數突破700萬大關，成為全台第二家突破700萬用戶的電子支付業者，祭出優惠活動，於8月30日起，為期四周，在雙北、桃園、台中等7個夜市推出「夜市美食一元閃購」，自9月1日至7日，所有用戶不限消費金額與指定通路「驚喜返幣」，隨機回饋最高77%。

街口支付指出，面對市場環境的變化與競爭，近年仍穩健推進各項營運節奏，持續聚焦於產品體驗、用戶會員與通路場域經營。8 月用戶總數突破700萬符合公司預期成長目標，亦是市場對街口支付黏著與信任的最佳印證。針對外界關注的7月份交易情形變化，街口指出，雖受外部事件影響出現短暫波動，但隨後已見回穩趨勢，7月整體交易金額相較6月僅略低約一成，影響幅度遠低於市場普遍預期，顯示良好的營運韌性與使用穩定度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜觀今（2025）年上半年，街口支付交易金額年增達近四成，其中跨境服務的全面布局功不可沒。街口更透露，與日本PayPay合作的付款服務，在2025年上半年交易金額幾近翻倍；而領先業界推出的Apple服務綁定自動扣款與淘寶電商付款功能，自去年底推出以來亦快速擴大使用基礎，交易表現屢創新高，展現街口近年積極佈局跨境市場的策略正持續開花結果。