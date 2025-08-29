《創業之聲》重磅升級為《Storys》全新亮相！帶你走進創辦人最真實的故事

▲創業者深度訪談Podcast《創業之聲》邁入新階段，節目升級以全新名稱《Storys》登場。（圖／翻攝自《Storys》IG粉絲團）

財經中心／台北報導

深受創業圈與年輕世代關注的 Podcast 節目《創業之聲》迎來全新進化！自 2024 年開播以來，節目以深度專訪陪伴無數創業者與夢想實踐者，逐步累積亮眼口碑與忠實聽眾。8月29日(五)起，節目將正式更名為《Storys》與大家見面，這不僅是名稱的轉換，更象徵使命與格局的全面升級，透過更多創辦人的真實故事，為文化與社會帶來更深遠的影響。

《Storys》延續節目的核心精神，持續聚焦於創辦人「從 0 到 1」的心路歷程，如何一步步突破困境之外，不同於一般商業對談，節目更重視創業過程中鮮少被提及的磨練、孤獨與堅持，重新定義「成功」的意涵：不是「擁有什麼」或「來自哪裡」，而是在挑戰面前如何抉擇與行動，深入探討心態與韌性才是真正決定一個人能走多遠的關鍵，讓更多不同背景的人都能在其中找到共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每位創辦人背後都有一段值得被記錄的人生故事。製作團隊表示：「在鎂光燈下，創辦人常被塑造成光鮮亮麗的成功代表，但真正有力量的並不是頭銜或光環，而是一路走來的突破與韌性。這些真實的故事才最能觸動人心，也能帶給更多人勇氣。」

全新的《Storys》不僅面向創業者，更推薦給所有正在尋找方向、渴望改變現狀或單純喜歡聽故事的人。節目中，每位創辦人都有獨特的方式解決問題，提供跨越難題的不同視角，藉由一段段精彩的人生篇章分享，聽眾能從中獲得靈感來源、行動力量與陪伴價值，成為日常生活與工作上的借鏡與啟發，即使是具有影響力的人，也曾歷經懷疑與孤單，同時發現自己並不孤單，因為身邊也有一群同樣用創意與勇氣改變世界的人，讓聽眾能帶著希望與信心，走向自己的目標與理想。

▲▼《Storys》曾邀請PressPlay 共同創辦人林鼎鈞、PopDaily 共同創辦人黃晨皓等多位極具影響力的創辦人與領袖分享經驗。（圖／《Storys》提供）

《Storys》過去已邀請多位重量級創辦人分享真知灼見，包括：

•CYBERBIZ 創辦人 蘇基明（Jimmy）：談數位轉型與拓展全球市場。

•PopDaily 共同創辦人 黃晨皓（Kim）：分享打造內容社群平台的心路歷程。

•PressPlay 共同創辦人 林鼎鈞（Dennis）：暢談知識變現與創作者經濟未來。

隨著品牌升級，節目將延伸廣度邀請來自不同領域的創辦人，並嘗試多元的表現形式，呈現具啟發性的觀點，讓創辦人的故事與聽眾產生更深層的連結。《Storys》於8月29日(五)正式亮相，屆時不僅會有全新專題報導，Podcast平台與社群也將同步揭幕，陪伴每一位尋找突破的聽眾。

馬上追蹤 Instagram：storys.show

收聽節目與更多資訊：yourbizvoice.com

用故事改變世界，從《Storys》開始。