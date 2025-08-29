ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

《創業之聲》重磅升級為《Storys》全新亮相！帶你走進創辦人最真實的故事

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／翻攝自《創業之聲》IG粉絲團）

▲創業者深度訪談Podcast《創業之聲》邁入新階段，節目升級以全新名稱《Storys》登場。（圖／翻攝自《Storys》IG粉絲團）

財經中心／台北報導

深受創業圈與年輕世代關注的 Podcast 節目《創業之聲》迎來全新進化！自 2024 年開播以來，節目以深度專訪陪伴無數創業者與夢想實踐者，逐步累積亮眼口碑與忠實聽眾。8月29日(五)起，節目將正式更名為《Storys》與大家見面，這不僅是名稱的轉換，更象徵使命與格局的全面升級，透過更多創辦人的真實故事，為文化與社會帶來更深遠的影響。

《Storys》延續節目的核心精神，持續聚焦於創辦人「從 0 到 1」的心路歷程，如何一步步突破困境之外，不同於一般商業對談，節目更重視創業過程中鮮少被提及的磨練、孤獨與堅持，重新定義「成功」的意涵：不是「擁有什麼」或「來自哪裡」，而是在挑戰面前如何抉擇與行動，深入探討心態與韌性才是真正決定一個人能走多遠的關鍵，讓更多不同背景的人都能在其中找到共鳴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每位創辦人背後都有一段值得被記錄的人生故事。製作團隊表示：「在鎂光燈下，創辦人常被塑造成光鮮亮麗的成功代表，但真正有力量的並不是頭銜或光環，而是一路走來的突破與韌性。這些真實的故事才最能觸動人心，也能帶給更多人勇氣。」

全新的《Storys》不僅面向創業者，更推薦給所有正在尋找方向、渴望改變現狀或單純喜歡聽故事的人。節目中，每位創辦人都有獨特的方式解決問題，提供跨越難題的不同視角，藉由一段段精彩的人生篇章分享，聽眾能從中獲得靈感來源、行動力量與陪伴價值，成為日常生活與工作上的借鏡與啟發，即使是具有影響力的人，也曾歷經懷疑與孤單，同時發現自己並不孤單，因為身邊也有一群同樣用創意與勇氣改變世界的人，讓聽眾能帶著希望與信心，走向自己的目標與理想。

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／《創業之聲》提供）

▲▼《Storys》曾邀請PressPlay 共同創辦人林鼎鈞、PopDaily 共同創辦人黃晨皓等多位極具影響力的創辦人與領袖分享經驗。（圖／《Storys》提供）

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／《創業之聲》提供）

《Storys》過去已邀請多位重量級創辦人分享真知灼見，包括：
•CYBERBIZ 創辦人 蘇基明（Jimmy）：談數位轉型與拓展全球市場。
•PopDaily 共同創辦人 黃晨皓（Kim）：分享打造內容社群平台的心路歷程。
•PressPlay 共同創辦人 林鼎鈞（Dennis）：暢談知識變現與創作者經濟未來。

隨著品牌升級，節目將延伸廣度邀請來自不同領域的創辦人，並嘗試多元的表現形式，呈現具啟發性的觀點，讓創辦人的故事與聽眾產生更深層的連結。《Storys》於8月29日(五)正式亮相，屆時不僅會有全新專題報導，Podcast平台與社群也將同步揭幕，陪伴每一位尋找突破的聽眾。

馬上追蹤 Instagram：storys.show
收聽節目與更多資訊：yourbizvoice.com
用故事改變世界，從《Storys》開始。

關鍵字： 創業之聲StorysPodcast創辦人創業創業故事

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

推薦閱讀

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

2025-08-29 09:42
快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

美股周四（28）日全面收漲，台股受此激勵，今（29）日以上漲201.58點、24438.03點開出，指數漲幅擴大，大漲333點，衝上24570.15點創新高。

2025-08-29 09:06
「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

今年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外貨艙發生爆炸並起火事件的萬海航運「旺春輪」，該公司本月25日通知客戶，船隻已啟程由救難團隊負責拖帶往中東區域方向，特定避難港配合細節仍在評估考量。國際媒體則報導，消息人士透露，船隻將以阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港做為避難港。

2025-08-29 01:00
台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠於本月正式動土開始建造占地 15 英畝的工業再生水廠（IRWP）。台積電表示，該廠旨在實現「近零廢水排放（Near Zero Liquid Discharge）」，意即每一滴水幾乎都可以循環再利用。初期運作時，廠房的水回收率可達 85%，並計劃逐步提升至 90%甚至更高。

2025-08-28 22:51
中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶徵收額外港口費，國內兩家超大型攬貨公司負責人指出，船公司已經陸續將中國製船舶調離美國線，9月初取消的航班明顯增加，另有小部分貨載考慮中國十一長假減班率恐拉高，貨載需要在9月份裝船才趕得上聖誕節前上市，因此9月1日美國線每大箱運價調漲800美元計畫有機會短期實現。

2025-08-28 19:32
合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

合庫金控（5880）今（28）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，近期美國與他國間之關稅協議逐步明朗，主要經濟體實施財政寬鬆政策，依國際貨幣基金組織(IMF)於7月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3%，明年經濟成長率則上調至3.1%，全球經濟於不確定性下，仍持續展現韌性。

2025-08-28 17:46
雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，進一步推升台灣赴歐旅遊熱度。根據雄獅（2731）觀察，目前熱門地區依序為：東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐；旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展。

2025-08-28 17:45
台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

台積電內鬼案偵結，3名涉案工程師遭提起公訴並求處重刑。檢方指出此案涉及竊取2奈米製程核心技術，攸關台灣半導體產業的國家競爭力，對此東京威力科創也聲明表示，前員工涉案遭起訴，對於此案深感遺憾並嚴肅以對，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，同時也將全面配合司法調查。

2025-08-28 17:14
亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

融資租賃公司納管於法有據，金管會2025年6月30日公告將13家融資租賃公司納入金保法範圍，預定9月15日生效，納入金管法之後，必須揭露利率及費用、不得有暴力討債…等行為，一旦違反相關規定，將處30萬元以上1千萬元以下罰鍰。

2025-08-28 17:00
全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍去年僅獲B+，今年重回「A級總裁」，獲得評比「A-」。

2025-08-28 16:11

讀者迴響

熱門新聞

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366