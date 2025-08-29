《創業之聲》全新升級為《Storys》　聚焦創辦人真實旅程、重新定義成功關鍵

▲創業者深度訪談 Podcast節目《創業之聲》正式更名為 《Storys》，開啟新篇章。（圖／《Storys》提供）

財經中心／台北報導

一段值得被紀錄的人生故事，究竟有什麼樣貌？創業者們又是如何在資源最少、最薄弱的起點，一步步跨越困境？創業者深度訪談Podcast節目《創業之聲》，自2024年開播以來，邀請了無數初創與成長型企業的創辦人，分享他們的心路歷程與挑戰，如今，節目開啟新篇章，正式升級為《Storys》，不僅是名稱上的轉變，更是使命與格局的提升，期待透過更多創辦人的真實故事，帶來對文化與社會更深層的影響。

《Storys》節目的核心精神，在於深入紀錄並分享每一位創辦人如何從零開始打造品牌，然而與傳統商業訪談不同的是，相較於營收與成長數字，製作團隊認為創業背後那些不為人知的故事，過程中面對的疑惑、孤獨、願景與堅持，更值得被關注，看見創業者最真實的人性面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製作團隊表示，創辦人往往在鎂光燈下被塑造成成功的象徵，但被忽略的，是背後的磨練與犧牲。《Storys》希望讓這些過程被聽見，並重新定義「成功」：不在於背景與資源，而是面對挑戰時展現的心態與韌性。

▲《Storys》不只聊成功人士的商業故事，更揭開他們面對挑戰的心態與行動。圖為Vacanza 創辦人徐亦知與太太宇葶受邀上《Storys》接受訪談。 （圖／《Storys》提供）

節目除了是創業者的心路紀錄，也是一座啟發靈感的寶庫。透過每一次的對談，聽眾能學習如何在有限資源中用創意跨越困境，或從不同角度找到解題方法。無論是尋找方向的新創團隊、面臨瓶頸的企業家，或單純喜歡聽故事的大眾，都能在《Storys》找到共鳴。

製作團隊強調，收聽《Storys》，不僅能獲得靈感，更能帶走實際智慧與行動力量。許多聽眾會在節目中找到與自己旅程相連的故事，或感受到「並不孤單」的支持感，因為創業者的掙扎與突破，與每個努力生活的人並無二致。

節目過去曾邀請多位具有影響力的創辦人與領袖，包括CYBERBIZ創辦人蘇基明、PopDaily 共同創辦人黃晨皓、PressPlay 共同創辦人林鼎鈞等，他們分別分享了如何推動數位轉型、打造新世代內容社群，以及協助創作者經濟發展等寶貴經驗，不只讓節目含金量爆表，更讓聽眾收穫滿滿。

▲▼PopDaily 共同創辦人黃晨皓、CYBERBIZ創辦人蘇基明，在《Storys》節目上分享經營團隊與事業的經驗。（圖／翻攝自《Storys》IG粉絲團）

隨著節目全新升級，《Storys》將持續帶來更多啟發人心的故事，期望能成為陪伴創業者、夢想家與行動者的重要夥伴。

更多資訊請見官方網站：yourbizvoice.com，或追蹤 Instagram：storys.shows