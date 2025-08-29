ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

《創業之聲》全新升級為《Storys》　聚焦創辦人真實旅程、重新定義成功關鍵

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／《創業之聲》提供）

▲創業者深度訪談 Podcast節目《創業之聲》正式更名為 《Storys》，開啟新篇章。（圖／《Storys》提供）

財經中心／台北報導

一段值得被紀錄的人生故事，究竟有什麼樣貌？創業者們又是如何在資源最少、最薄弱的起點，一步步跨越困境？創業者深度訪談Podcast節目《創業之聲》，自2024年開播以來，邀請了無數初創與成長型企業的創辦人，分享他們的心路歷程與挑戰，如今，節目開啟新篇章，正式升級為《Storys》，不僅是名稱上的轉變，更是使命與格局的提升，期待透過更多創辦人的真實故事，帶來對文化與社會更深層的影響。

《Storys》節目的核心精神，在於深入紀錄並分享每一位創辦人如何從零開始打造品牌，然而與傳統商業訪談不同的是，相較於營收與成長數字，製作團隊認為創業背後那些不為人知的故事，過程中面對的疑惑、孤獨、願景與堅持，更值得被關注，看見創業者最真實的人性面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製作團隊表示，創辦人往往在鎂光燈下被塑造成成功的象徵，但被忽略的，是背後的磨練與犧牲。《Storys》希望讓這些過程被聽見，並重新定義「成功」：不在於背景與資源，而是面對挑戰時展現的心態與韌性。

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／《創業之聲》提供）

▲《Storys》不只聊成功人士的商業故事，更揭開他們面對挑戰的心態與行動。圖為Vacanza 創辦人徐亦知與太太宇葶受邀上《Storys》接受訪談。 （圖／《Storys》提供）

節目除了是創業者的心路紀錄，也是一座啟發靈感的寶庫。透過每一次的對談，聽眾能學習如何在有限資源中用創意跨越困境，或從不同角度找到解題方法。無論是尋找方向的新創團隊、面臨瓶頸的企業家，或單純喜歡聽故事的大眾，都能在《Storys》找到共鳴。

製作團隊強調，收聽《Storys》，不僅能獲得靈感，更能帶走實際智慧與行動力量。許多聽眾會在節目中找到與自己旅程相連的故事，或感受到「並不孤單」的支持感，因為創業者的掙扎與突破，與每個努力生活的人並無二致。

節目過去曾邀請多位具有影響力的創辦人與領袖，包括CYBERBIZ創辦人蘇基明、PopDaily 共同創辦人黃晨皓、PressPlay 共同創辦人林鼎鈞等，他們分別分享了如何推動數位轉型、打造新世代內容社群，以及協助創作者經濟發展等寶貴經驗，不只讓節目含金量爆表，更讓聽眾收穫滿滿。

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／翻攝自《創業之聲》IG粉絲團）

▲▼PopDaily 共同創辦人黃晨皓、CYBERBIZ創辦人蘇基明，在《Storys》節目上分享經營團隊與事業的經驗。（圖／翻攝自《Storys》IG粉絲團）

《創業之聲》重磅升級為《Storys》8/29全新亮相（圖／翻攝自《創業之聲》IG粉絲團）

隨著節目全新升級，《Storys》將持續帶來更多啟發人心的故事，期望能成為陪伴創業者、夢想家與行動者的重要夥伴。

更多資訊請見官方網站：yourbizvoice.com，或追蹤 Instagram：storys.shows

關鍵字： 創業之聲StorysPodcast創辦人成功

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【慘遭夾擊】台2線連環追撞車禍！　1命危2傷搶救中

推薦閱讀

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

8月台股連四紅　9月迎降息潮帶動一波資金行情

AI族群領軍，美股攀升，台股8月指數創下24570點新高，月線有機會收漲900多點，創下連四紅，至於9月行情，美國總統川普口中的「Mr. Too Late」美聯準會主席鮑爾總算轉鴿，市場預估美聯準會有望於9月宣布降息，將為全球股市帶來新一波資金行情，統一投信分析，台股在資金挹注、獲利上修和不確定性淡去所組成的黃金三角撐腰下，可望形成「金蛇擺尾」的走勢。

2025-08-29 09:42
快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

美股周四（28）日全面收漲，台股受此激勵，今（29）日以上漲201.58點、24438.03點開出，指數漲幅擴大，大漲333點，衝上24570.15點創新高。

2025-08-29 09:06
「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

今年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外貨艙發生爆炸並起火事件的萬海航運「旺春輪」，該公司本月25日通知客戶，船隻已啟程由救難團隊負責拖帶往中東區域方向，特定避難港配合細節仍在評估考量。國際媒體則報導，消息人士透露，船隻將以阿拉伯聯合大公國杜拜的傑貝阿里港做為避難港。

2025-08-29 01:00
台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

台積電亞利桑那州廠於本月正式動土開始建造占地 15 英畝的工業再生水廠（IRWP）。台積電表示，該廠旨在實現「近零廢水排放（Near Zero Liquid Discharge）」，意即每一滴水幾乎都可以循環再利用。初期運作時，廠房的水回收率可達 85%，並計劃逐步提升至 90%甚至更高。

2025-08-28 22:51
中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶徵收額外港口費，國內兩家超大型攬貨公司負責人指出，船公司已經陸續將中國製船舶調離美國線，9月初取消的航班明顯增加，另有小部分貨載考慮中國十一長假減班率恐拉高，貨載需要在9月份裝船才趕得上聖誕節前上市，因此9月1日美國線每大箱運價調漲800美元計畫有機會短期實現。

2025-08-28 19:32
合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

合庫金總資產達5.2兆　ESG債券發行破百億

合庫金控（5880）今（28）日舉行法人說明會，由金控總經理蘇佐政主持，近期美國與他國間之關稅協議逐步明朗，主要經濟體實施財政寬鬆政策，依國際貨幣基金組織(IMF)於7月發布最新世界經濟展望報告，預測今年全球經濟成長率上調至3%，明年經濟成長率則上調至3.1%，全球經濟於不確定性下，仍持續展現韌性。

2025-08-28 17:46
雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

雄獅看好歐洲旅遊市場　樂觀看下半年連假多帶動需求

隨著國籍航空陸續開航米蘭、慕尼黑、布拉格等歐洲直飛航點，中東三大航空阿提哈德、土耳其與阿聯酋航空也積極布局台灣轉機市場，進一步推升台灣赴歐旅遊熱度。根據雄獅（2731）觀察，目前熱門地區依序為：東歐（奧捷斯匈）、西歐（荷比法）、中歐（德瑞）、南歐（西葡義希）及北歐；旅客需求也正朝「長天數、慢旅行、深主題」的模式發展。

2025-08-28 17:45
台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

台積電內鬼案偵結，3名涉案工程師遭提起公訴並求處重刑。檢方指出此案涉及竊取2奈米製程核心技術，攸關台灣半導體產業的國家競爭力，對此東京威力科創也聲明表示，前員工涉案遭起訴，對於此案深感遺憾並嚴肅以對，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，同時也將全面配合司法調查。

2025-08-28 17:14
亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

融資租賃公司納管於法有據，金管會2025年6月30日公告將13家融資租賃公司納入金保法範圍，預定9月15日生效，納入金管法之後，必須揭露利率及費用、不得有暴力討債…等行為，一旦違反相關規定，將處30萬元以上1千萬元以下罰鍰。

2025-08-28 17:00
全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

全球央行總裁評比！　楊金龍重回「A級總裁」拿下 A-

環球金融雜誌（Global Finance）公布2025年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍去年僅獲B+，今年重回「A級總裁」，獲得評比「A-」。

2025-08-28 16:11

讀者迴響

熱門新聞

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

高鐵停用台灣Pay　財金公司急發3點聲明

「旺春輪」拖帶往中東　傳出以杜拜的傑貝阿里做為避難港

快訊／台股大漲333點、衝24570創新高　台積電漲20元至1180　

高息ETF真正香！　一表盤點前十大規模總報酬率表現

亂象掰了！13家融資租賃9/15起納管　裁罰上看千萬

罕見！4大會計師事務所今年「經理級以上」高管晉升　衝破700人

台積電亞利桑那州廠建全新工業再生水廠　水回收率有望達9成以上

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366