台積電洩密案工程師遭起訴　東京威力科創發布最新聲明

▲東京威力科創。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電內鬼案偵結，3名涉案工程師遭提起公訴並求處重刑。檢方指出此案涉及竊取2奈米製程核心技術，攸關台灣半導體產業的國家競爭力，對此東京威力科創也聲明表示，前員工涉案遭起訴，對於此案深感遺憾並嚴肅以對，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，同時也將全面配合司法調查。

東京威力科創聲明指出，關於本集團於2025年8月7日發布子公司 Tokyo Electron Taiwan Ltd. 一名前員工涉及之案件相關公告，日前，台灣司法當局已起訴該前員工。



東京威力科創表示，本公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於此案，本公司深感遺憾，並嚴肅以對。



東京威力科創強調，資訊安全(包括保護客戶等利益關係人敏感資訊在內)是本公司經營最重要的事項之一，並已建立堅實的資訊安全體系。未來將持續強化監控、稽核機制及員工法遵教育。



此外，東京威力科創表示，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，亦未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為。本公司將持續全面配合台灣司法當局調查。