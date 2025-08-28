中國造商船調離美國線、節前最後搶運　或將迎來短期運輸高峰

▲9月1日美國線每大箱(40呎櫃)運價調漲800美元計畫有機會短期實現。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

美國將在今年10月14日開始，對於中國建造的船舶徵收額外港口費，國內兩家超大型攬貨公司負責人指出，船公司已經陸續將中國製船舶調離美國線，9月初取消的航班明顯增加，另有小部分貨載考慮中國十一長假減班率恐拉高，貨載需要在9月份裝船才趕得上聖誕節前上市，因此9月1日美國線每大箱(40呎櫃)運價調漲800美元計畫有機會短期實現。

業界指出，海洋聯盟當中的中遠海運與東方海外的中國建造船舶最多，本月就已經開始船舶調度，而替代的船隻需要時間遞補，因此會出現空窗期，市場情況會較混亂，目前看9月初美西線貨載已接近九成滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Vespucci Maritime執行長拉爾斯·詹森(Lars Jensen)認為，受美國與中國貿易戰持續變化以及即將實施的新港口費用的推動，未來美國航線或將又經歷一波短暫的“迷你繁榮”。

最近幾周，美國貿易政策出現了一些變化，給全球貨運市場帶來不小的衝擊。具體而言，美國針對中國的關稅仍保持暫停狀態，針對巴西、印度、加拿大、墨西哥等國家的關稅政策也有不同程度的調整。這種不確定性導致很多貨主在運輸計劃上出現遲疑，尤其是在美國假期即將來臨之際。

按照通常的市場模式，每年6月至8月為貨櫃運輸的旺季，此時大部分貨物都會運送到美國，以備迎接節日銷售。然而，由於關稅政策的變化，很多貨主在是否按原計劃發貨方面有所猶豫。現在，隨著聖誕購物季的臨近，貨主們面臨時間緊迫的局面，如果不立即發貨，他們的貨物將無法及時到達商店貨架上。預計，越來越多的貨主將在接下來的幾周內增加運輸量。

不過在亞洲到美國線攬貨量排名前十大的我國兩家超大型攬貨公司負責人，以及香港的大型攬貨公司高階都指出，目前沒看到貨量增加跡象，但是船班的減少有機會讓運價提升，目前船公司是規劃9月1日起美國線每大箱運價要調高800美元，預計美西自目前的1450-1600美元調高到2300-2400美元，美東從2400美元調高到3200美元。

國內兩大攬貨公司認為，運價調升或許是一周行情，甚或更短，香港大型攬貨公司高階則認為實現機率不高，9月中比較有可能實現；目前歐洲線就已經放棄9月1漲價計畫，改為9月15日漲價，但漲幅未定，目前每大箱運價已經從上周的2600美元掉到1900-2000美元。

不過因為亞洲多國都有在與美國交涉降低關稅，中美貿易協商也在進行，今年12月到明年農曆年前，有機會看到美國線貨量增長。