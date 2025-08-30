ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國人青睞海外投資　專家曝「滿手美元資產的最大風險」

▲▼美金、美元、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年台幣升值，許多人將資產重押美元。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股小博士

今年台幣大幅走升，把許多「人住台灣、錢全在海外」的投資人推到風口浪尖：日常開銷仍用台幣、卻把資產與匯率風險全押美元；正解不是盲目出海，而是先把台灣基本盤（長期股市＋自住房）打好，再用多出的現金流去配置海外，否則一回台就吃匯損與高昂換匯成本...

今年以來，新台幣一路強勢升值，不少投資人看著自己的海外帳戶數字，心裡卻沒有半點喜悅。

原因很簡單，過去幾年投資美股、持有美元資產的人，帳面都賺到不少錢，只不過遇到用錢時機，就需要把這些美元換回台灣，在前幾年新台幣很弱的時候，當然是賺價差又贏了匯率，不過今年完全不同，新台幣弱的時候怎麼贏，轉強就會怎麼輸，由於新台幣暴漲的緣故，如果要把錢轉回台灣，同時要承擔帳面虧損以及匯損，再加上台灣、美國市場高度連動，所以資產也會出現骨牌效應，也就是台灣缺錢代表有狀況，但美國投資部位也不一定好到哪去，這也讓不少台灣人學到寶貴的一課，明明住台灣卻全押美元資產，產生資產的最大風險。

回到投資的底層邏輯，應該是讓生活更好，讓資產在風險可控下持續累積，甚至在面對不確定時能提供安全感，而不是出了狀況時，反而讓生活變得更困難。說白了，如果你平時台幣收入已經不夠支應日常開銷，卻還把所有積蓄放到海外資產上，一旦遇到台幣升值的周期，反而會讓生活壓力倍增，而且這都是必然發生的情況，原因是美元轉弱通常代表經濟不振，股市也不會太好，這也會連動台灣經濟受到影響，所以牽一髮而動全身。

因此最理想的方式，應該是投資配置要與日常開銷的貨幣保持一致，否則「幣別錯配」就會變成隱藏在資產報酬背後的最大殺手。真正聰明的做法，應該是先在台灣建立基本盤，例如長期投入股市、累積在地標的，或者準備一筆隨時可動用的台幣緊急金。如此一來，不論匯率怎麼變，至少生活可以維持安穩，投資才能發揮「錦上添花」的作用，而不是成為壓垮生活的最後一根稻草，或者直接聽信媒體或網友的說法，因為他們只是無腦覺得美股最強，可以贏得最大的價差，但實際上反而忽略台灣在地的優勢，更何況台股屢創新高，績效也不輸給美股太多。

自住房的保障：為什麼台灣資產是生活基石

再談回到投資的基礎，在食衣住行育樂中，最能直接感受到的就是「住」。因為台灣是一個熱錢流竄的市場，加上每年外銷電子產品到美國，賺到滿手的美金，因此全球資金流只要流向亞洲，台灣往往有大筆資金湧入，股市和房市也容易被推到新高，人家談的就不是本益比還是合理價，而是靠資產賺資產。對於住在台灣的人來說，如果缺乏一間屬於自己的自住房，最大的風險就是居住成本被動墊高，有看到輝達、AMD、谷歌來台轉投資吧？大企業出手也沒在看你房市如何，都是全現金買房，甚至帶動當地薪資水準上漲，進而導致房價、物價持續通膨。換句話來說，當熱錢持續湧入，房價受到一波波熱錢湧入而創高，租金當然也跟著水漲船高，結果就是每月收入的更大比例要拿來支付房租，生活品質反而下降，這也是為什麼在地有錢人幾乎都會優先在台灣置產，甚至持續買進也不賣掉任何房產，因為不僅是投資，更是維持生活最基本的保障。

有鑑於上述的論點，在台灣擁有一間自住房，這就不只是情感上的安定，更是財務上的穩定度。因為自住房能夠直接鎖定居住成本，讓你不用擔心未來資金面寬鬆而帶動房價持續飆漲，租金持續被調高，更重要的是，房地產長期下來往往能抗通膨，當物價不斷上升，自住房會隨著房市的普遍上揚而保值，甚至增值，所以租客跟自住客面臨房價通膨，租客當然是受害者，而自住客（也包含投資客）則是長期受惠者，更不要提一些黃金蛋黃區，你沒有買房也卡不到明星學區的就讀名額。

所以如果資產全部放在海外市場，雖然帳面上看起來報酬率不錯，但實際生活卻被高房價與高租金壓得喘不過氣，這樣投資就失去了本來應有的意義，所以對大多數台灣人來說，擁有自住房加上在地投資，也不只是資產配置的選擇，而是避免生活陷入惡性循環的關鍵。

學習有錢人的配置：資產累積為主、境外慢慢擴張佈局

對一般人來說，想投資海外市場並不是錯誤，但重點是順序，如果國內資產基礎還不穩定，把錢全數換成美元，這種時候，除非你確定移民到美元貨幣國家，否則就有高機率在台灣生活最需要錢的時候，被迫低價變現，甚至無法在台灣做一些投資，國內金融機構也會看不起你，因為他們只認定台灣發行的金融商品以及房地產，想借錢或質押？抱歉海外資產就是不可能。相反的，如果你已經在台灣有自住房，再透過台股、ETF或穩定標的建立現金流，能讓投資收益逐漸逼近一整年的薪水，那麼即便發生失業、突發醫療或家庭支出等狀況，也不會因為缺錢而手忙腳亂，而且海外資產還能長期投資，不需要砍在阿呆股，這樣的安全感，才是投資能真正帶來的最大價值。

投資要讓生活無虞，才有真正的歸屬安全感

今年新台幣的大幅升值，狠狠敲醒了許多把資產全押在美元的投資人，過去買美債的專家或機構總是信誓旦旦，說一定會漲，或者是降息一定會反彈，不過也在這幾年紛紛認錯，或者陸續瓦解。人住在台灣，生活開銷以台幣計價，卻把錢全部放在海外，當資金需要回流時，不僅要吞下匯損，還得承擔高額匯兌成本，這與投資的初衷背道而馳。真正聰明的投資，應該是先顧好自己腳下的土地，確保台幣資產能支應日常所需，擁有自住房、穩定的股息與現金流，讓生活無後顧之憂。

再說一個最現實的情況，現在台灣要買房，貸款想要拼八成，在央行管制政策以及房貸水位管控的情況下，只靠薪資穩定的條件，你可能遭受銀行放款部門的「謹慎管制」，人家會認列台灣股息收入以及股票資產，而且資金不夠還可以用台股質押周轉，但如果只有海外股票呢？很抱歉，銀行一律不理你，沒報稅的股息收入，很抱歉，就算你有輝達或波克夏也是一樣當作沒看到，甚至害怕你都是海外不穩定的資產，可以貸款的成數還會變少，為了頭期款，是不是就只能低點砍美股部位再匯回台灣？所以這就要回到源頭檢討了，為什麼你住在台灣，卻不投資台灣的股房資產？

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 美元新台幣投資資產房價

