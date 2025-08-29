出手併購壽險　兆豐金總座：IFRS 17接軌添評估難度

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）採取邀請制競價出售，今（29）日兆豐金（2886）的法說會，也被到是否參與？總經理張傳章表示，壽險業確實是集團長期設立的發展目標，但是考量2026年IFRS 17接軌的資本壓力，短期內很難準確評估併購價值，目前沒有具體規畫。

兆豐金今年上半年稅後淨利達181.91億元，截至7月底累計稅後淨利已達224.4億元，業界排名第4，持續維持在公股金融機構中的領導地位；其中，兆豐銀行聯貸業務更是亮點所在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

銀行子公司上半年稅後淨利達153.69億元，各項業務指標表現亮眼。其中，放款業務受惠於政府機關、公營事業及大型企業集團授信需求增加，業績穩健擴張、年增5%；存款業務年增3%，業務動能持續提升.聯貸業務表現尤其突出，成功主辦多家國際知名電子業及半導體龍頭企業的大型聯貸案，在「管理銀行(Bookrunner)」及「主辦行(MLA)」排名上雙雙榮獲業界第一。

外匯業務動能強勁，在來自大型跨國科技集團貿易結算需求增加，以及承作美元定存專案的豐碩成果挹注下，上半年敘作量高達4,182億美元，年增9%。財富管理業務配合政府亞洲高資產管理中心政策，財管2.0高資產業務管理資產規模（AUM）上半年已達2,112億元，財富管理業務淨手續費收入年增3%，獲利動能持續提升。財務績效方面，利息淨收益年增1%、手續費淨收益扣除去年高鐵一次性收入後年增1%；此外，雖面臨美國貿易政策及地緣政治不確定性挑戰，上半年財務操作仍認列97億元獲利，資產品質也顯著改善，年化呆帳費用率 約為9個基本點（bp），遠低於去年全年呆帳費用率43bp。

證券子公司上半年稅後淨利6.91億元，整體手續費收入23.44億元，其中，主要受惠於投資人對美股交易強勁的需求，複委託業務表現突出，淨收益年增27%；票券子公司稅後淨利12.33億元，較去年同期成長10%，獲利穩居產業領導地位，其中，利息淨收益年增48%，主係外幣債券利息費用減少所致；產險子公司上半年稅後淨利3.96億元，較去年同期大幅增加3.1億元，已達內部預算9成，獲利表現驚人，其中國內保費收入為55.19億元，年增6%，成長率較高的險種包括：航空保險成長59%、工程保險成長54%、健康保險成長31%等，各項業務動能逐漸趨穩；投信子公司上半年稅後淨利4,646萬元，與去年同期持平，管理資產規模達1,148億元、年增12%，AMC及創投等子公司獲利表現同樣穩定。