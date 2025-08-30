台股震盪創新高　輝達、蘋果炒熱科技題材

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本周台股周線漲幅1.97%，上漲468.63點，一度創下24570點新高，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達本週公布第二季財報數據，不論營收與獲利均超出預期，雖不若市場預期的高標，但表現依舊亮眼，第二季總營收較去年同期300.4億美元成長56%，且自2023年中生成式AI需求迅速成長且開始反映在業績以來，輝達的年增營收已連續9個季度超過50%。

再者，廖炳焜指出，輝達執行長黃仁勳親自釋出多項亮點，包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利等，以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等，反映出AI趨勢仍為市場投資主軸，亦為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。

除了輝達之外，蘋果也替科技股多頭再注入活水，廖炳焜分析，蘋果即將於美國時間9月9日舉行「Awe dropping」新品發表會，市場預料將推出新款iPhone系列手機等新產品，有望激勵蘋概股供應鏈強勢表現，並帶動盤面高檔震盪、類股良性輪動。

廖炳焜說明，受惠於AI的蓬勃成長，在AI加速滲透全球終端電子與伺服器放量加持之下，台灣出口佔比近9成的電子與資訊通信產品需求推升台灣7月出口總額再創歷史新高，主計處預測2025年經濟成長全年4.5%，同樣受惠於AI需求帶動出口大幅成長，全年經濟成長不僅穩保「3」字頭，更一舉衝上近年高點。

在投資布局上，廖炳焜建議，科技股持續圍繞AI相關，包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通。

