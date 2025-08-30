百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

▲寶田集團創辦人許銘仁17年前返回家鄉創「微熱山丘」，挺過疫情伴手禮危機，打造第二成長曲線微笑蜜樂。（圖／鏡週刊提供，下同）

鏡週刊

17年前，身家百億的科技大亨許銘仁事業攀頂卻頓失人生目標，他毅然回到南投八卦山下的三合院老家。導入科技業精準與高效，以專利烘烤模具烤出大小顏色一致如精品般的土鳳梨酥。

他以「一杯茶、一方鳳梨酥」將台灣奉茶人情與在地美味推向世界舞台。

微熱山丘以伴手禮闖出年收十億元商機，卻遭疫情重創，月餅戰役突圍後，新品牌微笑蜜樂再創生活幸福甜點新商機。

南投八卦山下的三合院，是微熱山丘的起點。這裡承載著台灣農村的「奉茶文化」，一杯茶、一方鳳梨酥，成為旅人難忘的體驗。常說，這裡不只是寶田集團的誕生地，更是創辦人許銘仁人生的歸屬。

▲一杯茶、一方鳳梨酥的奉茶文化，讓微熱山丘站上世界舞台。

5年前，一場突如其來的疫情，讓這份安定驟然崩塌。營收瞬間掉到僅剩兩成，每月虧損近千萬元。創立以來最嚴峻的挑戰，考驗著這個南投山丘上的傳奇，能否繼續。

危機暗湧下的存亡戰

危機當前，許銘仁與執行長施宏漳並未選擇裁員。他們盤點資源，攤在員工面前的選項是：裁員減薪？抑或者，大家一起設法度過危機？

▲許銘仁（右）於12年前延攬施宏漳（左）加入團隊，並在2023年退居幕後，2人攜手為微熱山丘轉型布局，解除伴手禮危機。

於是，「月餅戰役」展開了。就在許銘仁與施宏漳率先認領數百盒銷售目標後，員工們無不卯足全力，有些自製「月餅找我」T恤，甚至連口罩上都印字樣，走到哪裡、賣到哪裡。捷運裡、街頭上，人人化身行動推銷員。

百萬顆月餅的奇蹟

這場全員動員的戰役，最後賣出超過一百萬顆月餅，遠超過原先七十萬顆的目標。對微熱山丘來說，這不只是一次漂亮的銷售紀錄，更是一場生死存亡戰役，它讓每一位員工都明白，危機並不是分裂的理由，而是凝聚的契機。

征戰商場數十載，許銘仁有感而發：「永遠不要浪費任何一場危機。」這句話，亦是他創業生涯最深刻的體悟。

危機孕育新品牌

然而，他與施宏漳也更加警覺：品牌僅停留在「伴手禮」奇蹟光環，下一次風暴可能難以倖免。團隊更加快轉型腳步與布局，孕育出副品牌「Smille（微笑蜜樂）」。

2023年，Smille誕生。台北松菸文創園區的古蹟倉庫裡，滿牆綠意盎然中，蜜樂蘇濃郁果餡、入口即化千層酥，搭配特別設計，好拿易食的U型造型，不再只是送禮的體驗，而是日常的味覺陪伴。與鳳梨酥不同，蜜樂酥強調幸福「生活甜點」的定位。施宏漳說：「台灣水果的多樣與美味，我們希望透過品牌帶到全世界去，這也是微熱山丘一直以來的心願。」

▲台北松菸倉庫舊址裡，以綠色植栽打造「微笑蜜樂」門市，定位生活甜點與隨手可得的幸福滋味。

危機轉骨 從伴手禮到日常

早已遇見危機的許銘仁而言，這場轉型生存來得即時。微熱山丘靠鳳梨酥立下根基，「微笑蜜樂」則讓品牌真正走入生活。從「送禮」到「日常」，這不只是產品線的變化，更是企業的轉骨。

對許銘仁而言，回望那場月餅戰役，留下的不只是營收與數字，更是一份DNA印記。提醒所有人：公司與員工的命運緊緊相連；品牌永續，不能依賴單一明星商品，而要不斷創新。

同樣出身科技業的施宏漳形容：「科技強調創新，但在科技業『今天的創新，到了明日，馬上成了落後』；在我們這個產業非常不一樣，今日的創新，往往會成為明日的經典。」

這也是許銘仁想留下的答案──把一場危機，轉化成持續前行的力量。



