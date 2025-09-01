抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

▲台股示意照。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

本周股市公開申購熱度升溫，共有 5檔個股進行抽籤，根據統計，最大亮點來自即將於 9月11日抽籤的新代（7750）。該公司承銷價 630 元、8月29日收盤價達 979 元，帳面獲利高達 34.9 萬元，換算報酬率 55.4%。其申購期限為 9月5日至9月9日，投資人需把握時間。

另一檔焦點則是大研生醫（7780），承銷價 158 元、8月29日收盤價 299 元，潛在獲利約 14.1 萬元，報酬率更衝上 89.2%。該案申購自 8月28日至9月1日，目前仍在受理中，吸引逾 18 萬筆參與，預估中籤率僅約 3.67%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其餘個股表現如下：

禾榮科（7799）：預計9月9日抽籤，申購期間 9月3日至9月5日，承銷價 600 元、8月29日收盤價 846 元，獲利 24.6 萬元，報酬率 41%。

意德士（7556）：預計9月4日抽籤，申購期間 8月29日至9月2日。承銷價 142 元、市價 191.5 元，獲利 4.95 萬元，報酬率 34.9%。

振大環球（4441）：承銷價 190.46 元、市價 261.5 元，獲利 7.1 萬元，報酬率 37.3%，預計9/3抽籤，申購期間至今（9月1日）截止，目前中籤率約 1.88%。