匯款防詐！　2銀行率先推出網銀轉帳「顯示轉入帳號戶名」

為避免發生轉帳錯誤情形，第一銀行與土地銀行陸續公告個人網路銀行（含行動銀行）將新增台幣轉入帳號戶名，供核對資訊，預計該項服務在9月底前陸續上路，未來匯款人輸入帳號後，系統將自動顯示受款戶名以供比對，此舉減少匯錯及詐騙風險，並加強銀行與警方協處機制。

據了解，金管會早在今年6月就宣布將推動國內銀行在網銀、行動銀行及 ATM 轉帳時揭露受款人戶名，並由財金公司負責調整相關系統規格，旨在降低民眾匯款錯誤及防止詐騙。

第一銀行公告為避免用戶發生轉帳錯誤情形，預計今（2025）年9月25日起，本行個人網路銀行（含行動銀行）及eATM網路理財機，台轉帳服務將新增「轉入帳號戶名顯示」功能。

一銀強調，存戶在操作台幣轉帳交易時，系統將於確認頁面呈現部分遮罩轉入帳號戶名，供存戶核對資訊，以確保交易正確性。

至於土銀也公告，本行個人網路銀行（含行動銀行），預計今（2025）年9月底時，台幣轉帳服務將新增顯示轉入帳號戶名功能，在存戶操作台幣轉帳時，於轉帳前確認頁，將新增顯示轉入帳號戶名供確認，但為維護資料安全，轉入帳號戶名將部分遮罩，以避免轉帳至錯誤帳號。