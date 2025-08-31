華爾街大挖角！　小摩撓走高盛、花旗百名高階主管

▲華爾街投行挖角動作頻頻。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

華爾街投行挖角動作頻頻，外媒指出，摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）自去年初來已從高盛（Goldman Sachs）、花旗（Citigroup）等同行手中挖走逾百名高階主管，其中新引入的董事總經理（Managing Directors）人數已大於過去10年總和。

英國《金融時報》引述知情人士透露，小摩正「悄悄地從整條街上（即華爾街）招募人才，而且仍在持續招聘中。」這波擴編行動是在摩根大通於 2024 年初完成商業、投資與企業銀行部門合併後，進行的一次內部檢討後啟動的。

近幾個月，摩根大通陸續聘請高盛的 Jerry Lee 擔任全球投資銀行主席，Kamal Jabre 則自匯豐（HSBC）跳槽，出任歐洲、中東與非洲地區的併購副主席。

此外，Eduardo Miras、Theo Giatrakos、Keith Heller 與 Anthony Diamandakis 也自花旗加入，擔任高層職位。

不過小摩對此拒絕發表評論。市場預期小摩目前希望提升其在包括醫療保健、科技與基礎建設等投資銀行細分領域的市場占有率，並尋求擴展在歐洲與亞洲的業務版圖，同時強化其中型企業銀行業務。

不過，摩根大通的高階主管並非「只進不出」，該公司自前全球投資銀行業務主管 Vis Raghavan 跳槽至競爭對手花旗後，已流失了至少 10 名資深投資銀行家轉至花旗。