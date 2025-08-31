H1貨櫃港排名高雄港掉兩名　紅海危機、廣西北部灣竄升是主因

▲高雄港今年上半年在全球貨櫃港排名掉了兩名。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

Alphaliner統計顯示，今年年上半年全球貨櫃港排名，高雄港從去年的第18名掉到20名，台灣港務公司指出，擠下該港的是摩洛哥丹吉爾地中海(Tanger Med.)與廣西的北部灣港，前者因紅海危機船隻繞道，讓丹吉爾成為重要轉運港，後者則是受惠於跨境電商、汽車電池與太陽能等新興貨物大量出貨。

外籍船公司台灣公司高階則指出，高雄港今年國際中轉量下滑，主要原因包括：

1. 對岸港集團激勵計畫非常優厚。

2. 東南亞深水碼頭陸續加入運營，大船直掛美國線，歐洲線，減少高雄中轉量，例如法國達飛與越南合資建設南越GEMALINK港。

3.外籍航商無法運營兩岸國際中轉業務。

4. 船公司今年策略聯盟重組後，邊緣化一些港口，像雙子星聯盟的馬士基與赫伯羅德採取樞紐港策略，高雄就是遭到邊緣化，幹線母船不彎靠台灣。

另有一家外籍船公司高階指出，兩岸航線因為大陸商務部2023年12月21日宣布對台灣石化領域12個稅目產品取消ECFA關稅減讓；2024年5月對石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬等共134項產品之ECFA關稅減讓中止；2024年9月對34項農產品中止免稅，讓兩岸航線貨量掉了很多。

台灣港務公司內部分析，摩洛哥的丹吉爾港主要持續受惠紅海武裝攻擊，亞歐航線船舶改道非洲，並透過直布羅陀海峽口的丹吉爾港轉運到歐洲各港，讓該港的排名從去年的19提高到17。廣西北部灣港則主要受惠跨境電商、汽車電池、太陽能等新興貨物大量出貨需求，排名從21提高到19。

另台灣今年上半年進出口貿易量衰退4.7%，導致高雄港進出口重櫃衰退3%，港務公司上半年因應美中關稅戰紛爭，推出空櫃調度獎勵，帶動航商空櫃移往高雄作為調撥基地，空櫃同比增加22%，緩解進出口重櫃衰退衝擊。

港務公司針對下半年關稅底定後局勢及航線變化，正研提對應的客製獎勵，加上今年起七櫃自動化作業磨合逐漸順暢，及萬海航運長租的五櫃預計明年第一季部分營運，高雄港貨櫃量可望逐漸站穩腳步，漸入佳境。