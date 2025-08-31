ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球10大封測廠...7家是客戶！「這家」散熱片設備龍頭登上AI浪尖

竑騰從高雄鐵皮工廠起步，成功打入全球封測龍頭供應鏈。（由左至右為營運業務部副總 經理江智義、總經理徐嘉新、技術長王裕賢）

▲竑騰從高雄鐵皮工廠起步，成功打入全球封測龍頭供應鏈。（由左至右為營運業務部副總經理江智義、總經理徐嘉新、技術長王裕賢）（圖／今周刊）

文／王子承／今周刊

AI晶片功耗與散熱需求日益升高，竑騰憑技術創新與靈活布局，從鐵皮工廠躍升為自動化設備廠，在先進封裝與檢測領域持續拓展新機會。

當AI晶片運算效能不斷提高，熱能與功耗也不免快速攀升，如何妥善在晶片上植入散熱片，因此成為先進封裝製程重點。而供應市場上7成散熱片製程自動化設備的，是一家位於高雄、資本額不到3億元的公司，竑騰科技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洞悉封測痛點創技術

靈活身段站上市場浪尖

所謂散熱片製程，是將晶片固定在基板上，再均勻敷上散熱膏與固定膠，最後再施加壓力讓晶片與散熱片緊密貼合，就像是替吐司（晶片）塗上果醬，再蓋上另一層吐司（散熱片）做成熱壓三明治。在半導體製程中，「塗抹」、「按壓」等流程全部仰賴機器設備；假使過程中出現任何誤差、偏移，導致晶片、散熱片貼合不順，都會影響晶片良率，是對精準度要求極高的關鍵後段製程。

成立於1994年、在26日轉上櫃的竑騰，20多年來一直是稱霸該領域的自動化設備廠，包括台積電、日月光投控以及力成、江蘇長電等兩岸封測大廠，都向竑騰採購設備，「全球十大封測廠，有七家都是我們的客戶。」竑騰總經理徐嘉新在接受《今周刊》專訪時說。

散熱片設備龍頭的起點，是一家高雄的鐵皮工廠。

徐嘉新回憶，當年27歲、在封測廠華泰擔任工程師的他與同事王裕賢，結識了自動化設備零組件代理商王獻儀，3人看好設備業前景，自籌兩百萬元創立自動化設備廠，鎖定資本支出高的半導體，「那是沒有太多負擔的年輕時期，我們想要出來闖闖看！」他說。

創業不久，公司就如願在半導體業立足。當時，在IC上負責傳遞電訊號的腳位（Pin），常因撞擊變形，導致測試廠無法測試晶片效能，國際設備廠與本土同業皆束手無策。後來一家高雄測試廠福雷電子因此找上初出茅廬的竑騰。

在技術長王裕賢帶領下，竑騰開發出有效減少IC撞擊力道的設備，成功搶下訂單，並一舉打入受撞擊問題困擾的日月光、矽品供應鏈。

因為團隊出身封測廠，竑騰憑著能充分理解客戶痛點，不斷開發出符合市場需求的產品，例如二十多年前，點膠、植散熱片機台仍是由日、韓廠商分別供應，竑騰就與日月光合作，開發出能整合相關製程的「一條龍設備」。

徐嘉新解釋，點膠、植片「一體機」的主要難度在於如何精準地「畫」散熱膠。王裕賢設計的特殊方案，能解決環境干擾和膠沾黏問題，提高自動化精準度。

而因應客戶對成本、開發速度的要求，竑騰也將各式設備模組化，例如點膠模組、供料模組等，讓公司在短時間內快速變更設計、組裝並交付。

先進封裝帶動需求

散熱製程應用無限擴展

靈活的身段，也讓竑騰在2005年設備推出之初，就搶下GPU（繪圖處理器）、CPU（中央處理器）等高效能晶片市場。因此當AI晶片在2022年掀起巨浪，竑騰自然而然地站上浪尖。

受惠於AI晶片愈做愈大、散熱需求也愈來愈高，竑騰近三年營收呈現增長趨勢。除了傳統的FCBGA封裝，先進封裝CoWoS中的oS段裡，日月光高雄廠、矽品台中廠，也是使用竑騰產品。

● FCBGA封裝：覆晶置放於基板上的製程。

● oS：將晶片與中介層組合後，將晶片封裝到基板上的製程。

「而且如果你沒做到客戶要求，他們就會放棄你！」徐嘉新坦言，由於AI晶片要價不菲，客戶對設備的要求也更為嚴苛，設備廠每周與客戶開會已經是家常便飯。不僅現有機台對散熱片壓合的力道，已從10公斤上升到1百公斤，並且還要用軟體做自動化控制；此外公司還須投入研發資源，與客戶開發新一代散熱材料。

除了主力自動化產品線，竑騰也發展第二設備產品線自動光學檢測（AOI）設備、 3D檢測設備，用來檢查晶片外觀是否有瑕疵，在許多製程都用得上。竑騰的AOI設備已獲多家封測業者採用，新開發出的3D檢測設備，則是對標國際大廠科磊（KLA），也已經獲得客戶導入。預期未來AOI、3D檢測相關營收有機會突破三成。

然而，眼前也有挑戰。竑騰在傳統散熱片製程市占率雖高，在新散熱材料石墨烯貼合設備上，卻落後給同業萬潤，因此近兩年市占稍有下降。

法人觀察，石墨烯原料仰賴日本單一供應商，未來AI晶片業者，有機會改採用銦片取代石墨烯，竑騰已研發銦片散熱設備多年，將是公司的潛在機會。

徐嘉新指出，不只AI晶片的散熱需求日益增加，只要晶片進入先進製程，散熱需求一定也會出現，因此延伸出點膠、植片機需求，未來手機、電腦甚至車用晶片，都可能導入散熱製程，對於專注於封測市場的竑騰來說，將是不可多得的機會。

竑騰科技（7751）

更多今周刊文章
00919配息0.72元？股價21.45破年線能買？達人公式揭甜價：月領股息1萬，本金只要這麼多
砸660萬買40張鴻海(2317)，1年大賺192萬秘訣「買了忘記它」！一堂139萬的理財課：認賠學到的3件事

關鍵字： 今周刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【摩西分海？】阿姨逆向硬闖車陣！ 20車嚇瘋急閃避讓路

推薦閱讀

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

普發現金1萬元入手方式，有望比照112年時期全民領6000元的模式進行，由於此次普發現金每人1萬元、加上13歲以上民眾皆可透過ATM領現，依前次發放經驗推估金融機構自動櫃員機（ATM）逾2.85萬台ATM將迎來超過500億元金融操作業務。

2025-08-31 10:40
華爾街大挖角！　小摩撓走高盛、花旗百名高階主管

華爾街大挖角！　小摩撓走高盛、花旗百名高階主管

華爾街投行挖角動作頻頻，外媒指出，摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）自去年初來已從高盛（Goldman Sachs）、花旗（Citigroup）等同行手中挖走百名高階主管，其中新引入的董事總經理（Managing Directors）人數已大於過去10年總和。

2025-08-31 14:49
加油注意！明起汽油調漲0.1元　柴油漲0.2元

加油注意！明起汽油調漲0.1元　柴油漲0.2元

台灣中油公司自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.4元。

2025-08-31 12:03
第一金人壽連踩2道紅線　共挨罰180萬

第一金人壽連踩2道紅線　共挨罰180萬

第一金（2892）旗下第一金人壽在金管會保險局一般業務檢查時遭揪出利變型保單宣告利率有不利保戶事項，以及保戶撤銷契約時出現缺失，2大作業紅線共挨罰180萬元。

2025-08-31 11:36
土地所有權人界定大限在今天！　決定11月地價稅誰來繳

土地所有權人界定大限在今天！　決定11月地價稅誰來繳

土地所有權人界定大限來了！財政部指出，由於地價稅是按「年」計徵，以今（8月31日）為納稅義務基準日 ，也就是說，8月31日這一天地政機關土地登記簿上記載的「土地所有權人」，就是當年度（ 1 月 1 日至 12 月 31 日）地價稅的納稅義務人，負責繳納全年的地價稅。

2025-08-31 11:19
H1貨櫃港排名高雄港掉兩名　紅海危機、廣西北部灣竄升是主因

H1貨櫃港排名高雄港掉兩名　紅海危機、廣西北部灣竄升是主因

Alphaliner統計顯示，今年年上半年全球貨櫃港排名，高雄港從去年的第18名掉到20名，台灣港務公司指出，擠下該港的是摩洛哥丹吉爾地中海(Tanger Med.)與廣西的北部灣港，前者因紅海危機船隻繞道，讓丹吉爾成為重要轉運港，後者則是受惠於跨境電商、汽車電池與太陽能等新興貨物大量出貨。

2025-08-31 07:00
指數高原期波動加大　基本面兼具永續性工具提供解方

指數高原期波動加大　基本面兼具永續性工具提供解方

全球股市深受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定性左右，然在基本面並未觀察到明顯轉弱亦或降低資本支出情況下，短線回落將有利投資人適度布局，富邦投信表示，在高基期環境下，市場常因消息面放大波動，投資人更需要兼顧基本面與永續性的工具，不僅能在波動市況中發揮防禦效果，也能長期受惠於全球減碳趨勢與台灣關鍵供應鏈優勢。

2025-08-31 06:05
匯款防詐！　2銀行率先推出網銀轉帳「顯示轉入帳號戶名」

匯款防詐！　2銀行率先推出網銀轉帳「顯示轉入帳號戶名」

為避免發生轉帳錯誤情形，第一銀行與土地銀行陸續公告個人網路銀行（含行動銀行）將新增台幣轉入帳號戶名，供核對資訊，預計該項服務在9月底前陸續上路，未來匯款人輸入帳號後，系統將自動顯示受款戶名以供比對，此舉減少匯錯及詐騙風險，並加強銀行與警方協處機制。

2025-08-30 11:54
中光電、金居漲不停！籌碼集中、主力融資明顯　專家：順勢操作

中光電、金居漲不停！籌碼集中、主力融資明顯　專家：順勢操作

近期櫃買市場落後補漲，其中以中光電（5371）與金居（8358）股價最受市場矚目，但隨之而來的是籌碼快速集中、融資大增下反而大戶籌碼愈發集中，法人態度也隨之轉變，引發投資人對高檔風險的關注。兩檔個股題材雖不同，一檔靠軍工的無人機題材、另一檔受惠伺服器高階銅箔需求，卻出現了相似的籌碼變化：大戶紛紛進駐、散戶逐漸退場，主力融資配合法人急拉股價。金居甚至在現貨處置交易後，資金全部往金居個股期中流竄，讓期交所都跳出來提醒期貨交易人，注意金居期貨未沖銷部位總額規定。

2025-08-30 07:00
台股震盪創新高　輝達、蘋果炒熱科技題材

台股震盪創新高　輝達、蘋果炒熱科技題材

本周台股周線漲幅1.97%，上漲468.63點，一度創下24570點新高，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，AI指標股輝達本週公布第二季財報數據，不論營收與獲利均超出預期，雖不若市場預期的高標，但表現依舊亮眼，第二季總營收較去年同期300.4億美元成長56%，且自2023年中生成式AI需求迅速成長且開始反映在業績以來，輝達的年增營收已連續9個季度超過50%。

2025-08-30 06:05

讀者迴響

熱門新聞

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

今彩539開出2注頭獎　獎落新北、彰化

5年增44.5%！台積電2024人均薪資357萬

輝達GPU新戰略　大摩：看好「7家台廠」　ASIC技術迎頭趕上

H1貨櫃港排名高雄港掉兩名　紅海危機、廣西北部灣竄升是主因

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

76.7萬股東嗨翻！凱基金除權0.1元　上周填息今再填權

中光電、金居漲不停！籌碼集中、主力融資明顯　專家：順勢操作

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366