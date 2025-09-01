三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

▲三商壽出售案首波邀約截止，傳中信金出線議約中，股價漲停慶祝。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

三商壽（2867）比武招親出售有了新進度，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，消息傳來，三商壽今（1）日股價以5.7元開出，9點半過就鎖住6.11元漲停價位，漲停委買張數達3.4萬多張；中信金也小漲相迎。

三商壽公布上半年RBC為154.27%，而淨值比為2.31%，並未符合法定標準。公司指出，已提交主管機關新版資本強化計畫，期望RBC及淨值比能儘早達到法定標準，明年能順利接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS）。

三商壽表示，今年上半年因受美元匯率急速貶值，除產生匯兌損失外，亦造成美元資產評價減損，導致去年底外匯價格變動準備金不足支應，而在配合主管機關發布責任準備金計提基礎調整暫行措施下，除了釋出準備金挹注外，並額外提存176億元外匯價格變動準備金，以抵抗未來匯率波動，再加上近期發行14.4億元次順位債券，惟上半年RBC、淨值比未能符合法定標準。

儘管三商壽RBC、淨值比未能達標，但在出售進度上則有好消息，中信金在本土金融機構中洽談最積極，且全程強調「合意」、「尊重大股東意願」，加上有台灣人壽成功經營的經驗，與2家外資一起列為首波洽詢對象。

中信金開盤漲逾1.34%，最高報41.7元，市場同步期待出手整併好消息。