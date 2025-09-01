7月大賺1480億元　勞動基金全年收益轉正

▲勞動部。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

勞動基金運用局今（1）日公告最新投資績效，因７月國內外投資市場回穩，單月帳面收益達1480億元，使得前7月累計收益轉虧為盈、達644億元。

運用局表示，前7月勞動基金各投資項目收益皆已回穩，主要影響投資表現的因素仍為「匯率」，今年以來台幣升值幅度超過8％，是拖累整體投資報酬率的關鍵因素。

截至114年7月底，整體勞動基金規模為7兆1024億元，收益率0.94％，因7月帳面大賺1480.3億元，使得前7月收益數達643.8億元，成功扭轉前6月虧損836.5的窘境。

各主要基金表現方面，以規模為1兆282億元的舊制勞工退休基金報酬率3.29％最佳，前7月帳面收益300.8億元，新制勞退基金規模為4兆6555億元，收益率0.61％，7月單月大賺943.8億元，累計前7月帳面收益287.8。

勞保基金規模為1兆1880億元，收益率 0.73％，前7月轉虧為盈帳面收益73.9億元；就保基金規模為1737億元，收益率-1.58％；勞職保基金規模365億元，收益率 1.08％；積欠工資墊償基金規模為 205 億元，收益率為 2.91％。

勞動基金運用局表示，回顧7月市場表現，美國政府陸續公布與各國達成的關稅協議，並延後關稅談判至8月，加上大型科技股財報亮眼，且美國6月零售銷售扭轉前兩月跌勢，緩解市場對消費支出放緩的擔憂，市場表現尚稱穩定，通膨部分則持續升溫，較去年同期上升2.7％。

國內方面，在關稅實施前拉貨潮帶動下，AI及雲端產業需求熱絡，相關類股帶領股市表現上揚，觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩。不過，今年以來臺幣升值幅度超過8％，在台幣大幅升值下，帳上未實現評價數影響整體投資報酬率。

勞動基金運用局強調，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，考量基金性質與規模龐大，投資運用在兼重資產安全性、流動性與收益性下，勞動基金辦理各項投資係以長期、穩健角度，涵蓋股票、債券及另類資產等各項投資類別，與國際知名或大型退休基金相同，都是採取分散多元策略，藉由資產配置國內外不同市場及不同資產類別，布局在國內及國外市場，避免風險過度集中，可有效分散風險並可參與不同市場的成長潛力，相較僅投資臺股單一資產，波動度明顯降低，因為投資組合非僅限國內股市，因此，整體績效不適合直接與風險屬性不同之台股指數進行比較。