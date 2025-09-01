台股盤中急殺340點失守2萬4　法人點AI眼鏡族群抗震

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者巫彩蓮／台北報導

台股盤中急殺逾340點失守2萬4，「股怪教授」、摩爾投顧分析師謝晨彥認為，短線震盪但AI族群抗震能力佳，點名京元電(2449)、力旺（3529）有撐，另AI眼鏡需求拉高穿戴裝置前景，台廠中台積電(2330)、華邦電(2344)、瑞昱(2379)、臻鼎-KY(4958)與宏達電(2498)皆有題材，值得觀注。

謝晨彥指出，AI眼鏡產業正快速成為全球科技新焦點隨著Meta、Google、華為、小米及蘋果等巨頭積極投入，市場進入加速成長期，根據產業報告，2024年全球出貨量約152萬副，預估2030年將達9,000萬副，年複合成長率高達29.4%，成為穿戴式裝置中成長最快的品類。

由於AI眼鏡具備即時翻譯、物體辨識智慧助理等功能，不僅提升互動體驗更兼具時尚屬性，推動消費需求台廠供應鏈完整，謝晨彥認為，包括台積電、華邦電、瑞昱、臻鼎-KY等均有機會受惠，而宏達電更因自家AI眼鏡「VIVE Eagle」上市成為市場焦點。

本土法人指出，宏達電股價自8月中發表會以來飆漲逾70%，外資與法人同步回補，顯示資金高度期待，加上宏達電近年積極轉型，由硬體製造走向「產品＋平台＋內容＋服務」生態布局，AI眼鏡有望改善產品組合與毛利結構，成為翻轉營運的重要關鍵，下半年能否憑藉此題材浴火重生將是資本市場最大看點。

