海員新星培育計畫第2階段報名開跑　航港局邀學子展開逐夢航程

▲114年「海員新星培育計畫」宣導會。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

114年度「海員新星培育計畫」第2階段報名自今(1)日起正式開放受理報名，凡符合申請資格的航海、輪機科系學生，均可透過「船員智慧服務平台」線上報名，或以紙本方式提出申請。經航商甄選錄取後，學生可獲得就學期間的獎助支持，並於畢業後銜接上船實習就業，順利邁向專業海員職涯。

交通部航港局持續攜手社會團體、航商及海事校院共同推動「海員新星培育計畫」，致力培養新世代航運專業人才，並兼顧社會弱勢關懷，鼓勵航輪科系學生畢業後投身船員行列。

本計畫自111年推動以來，已吸引眾多年輕學子參與，至今培育的「小海星」已突破百位，為台灣海運產業累積厚植優秀人力，今年第2階段報名日期至9月30日截止，航港局歡迎有興趣的學生踴躍參與，實現航海夢想。

本年度航港局與長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通等航商合作提供學生獎助名額，今年首次加入的建華海運，更於第2階段特別加碼名額，擴大年輕學子參與機會。

本計畫歷屆獲選的「小海星」中，不乏來自偏鄉或弱勢家庭的學子，他們憑藉對航海的熱情與自身的努力，不僅獲得航商肯定，更展現成為臺灣未來海運新星的潛力。

「海員新星培育計畫」透過就學至就業一條龍的輔導機制，不僅協助學生專注完成學業，同時也為未來職涯鋪路，使其畢業即與產業接軌，累積寶貴實務經驗。

航港局邀請所有對海運懷抱熱情、有志投身海員職涯的學生們，把握機會報名，一同加入「海員新星」的行列，成為提升我國航運競爭力的新世代力量！

計畫往年資訊：可至交通部航港局臉書搜尋，計畫宣導說明會影片可至交通部航港局YOUTUBE頻道搜尋。

線上報名：船員智慧服務平台海員新星服務(https://reurl.cc/Qa554p)