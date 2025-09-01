ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海員新星培育計畫第2階段報名開跑　航港局邀學子展開逐夢航程

▲114年「海員新星培育計畫」宣導會。（圖／航港局提供）

▲114年「海員新星培育計畫」宣導會。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

114年度「海員新星培育計畫」第2階段報名自今(1)日起正式開放受理報名，凡符合申請資格的航海、輪機科系學生，均可透過「船員智慧服務平台」線上報名，或以紙本方式提出申請。經航商甄選錄取後，學生可獲得就學期間的獎助支持，並於畢業後銜接上船實習就業，順利邁向專業海員職涯。

交通部航港局持續攜手社會團體、航商及海事校院共同推動「海員新星培育計畫」，致力培養新世代航運專業人才，並兼顧社會弱勢關懷，鼓勵航輪科系學生畢業後投身船員行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本計畫自111年推動以來，已吸引眾多年輕學子參與，至今培育的「小海星」已突破百位，為台灣海運產業累積厚植優秀人力，今年第2階段報名日期至9月30日截止，航港局歡迎有興趣的學生踴躍參與，實現航海夢想。

本年度航港局與長榮海運、陽明海運、萬海航運、裕民航運、中鋼運通等航商合作提供學生獎助名額，今年首次加入的建華海運，更於第2階段特別加碼名額，擴大年輕學子參與機會。

本計畫歷屆獲選的「小海星」中，不乏來自偏鄉或弱勢家庭的學子，他們憑藉對航海的熱情與自身的努力，不僅獲得航商肯定，更展現成為臺灣未來海運新星的潛力。

「海員新星培育計畫」透過就學至就業一條龍的輔導機制，不僅協助學生專注完成學業，同時也為未來職涯鋪路，使其畢業即與產業接軌，累積寶貴實務經驗。

航港局邀請所有對海運懷抱熱情、有志投身海員職涯的學生們，把握機會報名，一同加入「海員新星」的行列，成為提升我國航運競爭力的新世代力量！

計畫往年資訊：可至交通部航港局臉書搜尋，計畫宣導說明會影片可至交通部航港局YOUTUBE頻道搜尋。

線上報名：船員智慧服務平台海員新星服務(https://reurl.cc/Qa554p)

關鍵字： 海員新星報名開跑航港局逐夢航程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

推薦閱讀

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽（2867）比武招親出售有了新進度，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，消息傳來，今（1）日股價以5.7元開出，9點半過就鎖住6.11元漲停價位，漲停委買張數達3.4萬多張。

2025-09-01 10:23
獨／三商壽喊賣「首波邀約」截止　中信金與2外資先打入議約

獨／三商壽喊賣「首波邀約」截止　中信金與2外資先打入議約

三商美邦人壽（2867）出售新進展！投銀圈傳出公司主動向中信金（2891）等多家業者提出「邀請制」洽購意向，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金與2家外資金融機構先馳得點，業界摒息以待大規模金融整併好消息。

2025-09-01 06:00
7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

時序來到9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、群益優選非投等債（00953B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債（00970B）等共7檔即將在本周除息，這7檔都是月配型ETF，其中群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王。

2025-09-01 10:58
川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

美國對等關稅持續干擾就業市場，勞動部今（1）日公告最新無薪假影響人數高達3055人，較前次公告增667人，整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

2025-09-01 10:42
江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

台語天后「二姐」江蕙復出歌壇舉辦的23 場《無・有》演唱會今（1）日晚上舉行最後一場，由於至目前為止市場估已創下13億元票房紀錄，主辦單位寬宏藝術（6596）今日盤中股價刷176.5元天價，穩居娛樂經紀類股股王。

2025-09-01 09:51
抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

本周股市公開申購熱度升溫，共有 5檔個股進行抽籤，根據統計，最大亮點來自即將於 9月11日抽籤的新代（7750）。該公司承銷價 630 元、8月29日收盤價達 979 元，帳面獲利高達 34.9 萬元，換算報酬率 55.4%。其申購期限為 9月5日至9月9日，投資人需把握時間。

2025-09-01 00:03
快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

擁有逾41.49萬股民的台股季配型ETF元大高息低波（00713）今（1）日公告最新收益分配評價，每股配0.78元，為連續3次配息縮水，同時也是近9次配息金額最低，預計9月19日除息，10月15日入帳。

2025-09-01 14:25
快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

快訊／台股收盤大跌161.37點　台積電漲5元至1165

台股今（1日）開低走低，加權指數終場大跌161.37點，以24071.73點作收，跌幅0.67％，成交量5090.75億元。

2025-09-01 13:36
新制勞退基金7月虧轉盈　勞工每人分紅2228元

新制勞退基金7月虧轉盈　勞工每人分紅2228元

新制勞退基金今年前6月雖落居虧損狀態，但勞動基金運用局今（1）日指出，因7月單月大賺943.8億元，前7月累計帳面收益已轉正，達287.8億元，以1292萬民勞工適用新制勞退估算，平均每位勞工帳面可分紅2228元。

2025-09-01 13:35
少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

台股近期創下24570點新高，吸引開戶人數成長，證交所今（1）日公告8月底台股總開戶數至1356萬7161人，再寫下歷史新高，單月大增4萬7263人，其中，19歲以下月增1萬9345人，增幅最大。

2025-09-01 12:35

讀者迴響

熱門新聞

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

江蕙概念股寬宏藝術飆天價　笑傲娛樂經紀股王

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

輝達GPU新戰略　大摩：看好「7家台廠」　ASIC技術迎頭趕上

百億科技大亨改賣鳳梨酥　登上世界舞台

快訊／3張千萬統一發票無人領財政部急尋　9／5到期

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

獨／三商壽喊賣「首波邀約」截止　中信金與2外資先打入議約

抽中拼賺34.9萬！5檔申購本周拼場　新代報酬率破5成

台股盤中急殺340點失守2萬4　法人點AI眼鏡族群抗震

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【兒子窒息的愛XD】兒見媽染頭髮崩潰整路哭　聽是情侶頭秒轉笑臉！

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366