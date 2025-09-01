新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

▲新任經濟部長龔明鑫與產業見交流，同時向立委楊瓊瓔致歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新任經濟部長龔明鑫今（1）日正式上任，不過隨即傳出立委楊瓊瓔等人接到經濟部以「丟連結」的方式要立委填寫Google表單提供龔明鑫挑出可以拜會的時間，引發立委不滿，龔明鑫隨後公開致歉，承認「失禮」。

龔明鑫今日上任後，下午與產業公會進行座談，致詞時除了表態要向公協會請益聆聽產業心聲之外，另也要要向立法委員請益。

龔明鑫說：「我今天藉這個時間也要跟楊瓊瓔楊委員說一聲抱歉，我們這個立法委員的聲音，我們也要聆聽，那我也請國會組盡量可以安排立法院我們可以去拜會的時間。」

不過，龔明鑫認為，經濟部國會組同仁就是「有點失禮」，當然拜會要以委員的時間為主，在此特別表達歉意。

▲經濟部長龔明鑫（前排右6）與產業公協會進行交流會議。（圖／記者湯興漢攝）

龔明鑫表示，自己上任以後仍會持續跟各大公協會溝通，因為我們還是要了解企業界在世界上情勢變化這麼快的情況下，很多訊息需要比我們更知道的企業界傳達、了解各別產業情況以精準因應對策。

另外，龔明鑫也指出，各位公協會長期經營自己的事業，知道有什麼建議可以提供政府，將來按季或固定時間與公協會理事長們、祕書長們交流，看實際狀況怎麼變化因應。

