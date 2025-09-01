注意股龍德公告7月EPS0.24元　高階坦言怕股價炒高傷及投資人

▲龍德造船被列注意股公告7月EPS0.24元。（圖／記者湯興漢攝）
記者張佩芬／台北報導
總統賴清德表示明年國防預算將增至9495億元，佔GDP3.32%，2030年將比照北約國家往5%靠攏，公司訂單逾八成是艦艇與公務船的龍德造船(6753)，近6個工作日股價上漲34.88％，被列為注意股，今(1)日公告7月營收3.65億元、年增45.21％，稅後盈餘0.27億元，年減29.13%EPS0.24元。公司高階上周在媒體詢問股價連兩日漲停時就表示，不希望股價被炒高傷及投資人。
隆德8月29日成交量為最近60個營業日日平均成交量之5.33倍，本益比39.63。今日收盤價150.5元，下跌10元，跌幅6.23％。
龍德造船第二季營收11.23億元、年減11.78％，獲利0.55億元、年減74.59％，EPS為0.49元，衰退幅度大主要受台幣升值影響。過去一年(去年第三季到今年第二季)營收50.67億元，淨利4.58億元、EPS3.84元。
目前龍德手中訂單總額約80億元，包含海軍高效能艦艇後續艦第二批量產5艘、6艘布雷艦約15億元的國艦訂單，以及中科院發包龍德製造無人船船殼載台2艘等。
龍德第6廠北棟將在2026年第一季開出新產能，承做船型可由目前的1000噸級，提高到4000噸級。龍德指出，目前在爭取訂單中，而全球造船市場需求是大於供給的。
