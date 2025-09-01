注意股龍德公告7月EPS0.24元　高階坦言怕股價炒高傷及投資人

64萬股民注意！00929配息維持0.08元 年化配息率5.4％

擁有64.6萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息資訊，每股配發0.08元，以9月1日收盤價17.61元計算，單次配息率約0.45%，年化配息率約5.4%。

浩鼎減資5成 彌補累虧逾78億元大洞

浩鼎（4174）今日舉行重訊記者會，宣布董事會決議通過，將透過減資50%方式彌補累積虧損，進一步改善財務結構，提升公司淨值及營運體質。公司今後將專注在次世代抗體藥物複合體(ADC)的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。

快訊／00919配0.54元縮水 年化分配率10%符合市場預期

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續3次維持史上最高配息紀錄，同時為首次縮水。

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元 9／19除息

擁有逾41.49萬股民的台股季配型ETF元大高息低波（00713）今（1）日公告最新收益分配評價，每股配0.78元，為連續3次配息縮水，同時也是近9次配息金額最低，預計9月19日除息，10月15日入帳。

康舒宣布董事長許介立回任總經理 加速集團整合與電源業務升級

康舒科技（6282）今日宣布，為進一步強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，董事長許介立自即日起回任總經理，親自帶領團隊推進策略落實與業務拓展。此次人事調整為公司長期發展規劃的一環，旨在因應全球能源基礎設施重塑與產業格局變化，穩健推動下一階段成長。

少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高 19歲以下增幅最大

台股近期創下24570點新高，吸引開戶人數成長，證交所今（1）日公告8月底台股總開戶數至1356萬7161人，再寫下歷史新高，單月大增4萬7263人，其中，19歲以下月增1萬9345人，增幅最大。

新經長丟連結敲立委拜會時間 龔明鑫致歉喊「失禮」

新任經濟部長龔明鑫今（1）日正式上任，不過隨即傳出立委楊瓊瓔等人接到經濟部以「丟連結」的方式要立委填寫Google表單提供龔明鑫挑出可以拜會的時間，引發立委不滿，龔明鑫隨後公開致歉，承認「失禮」。

7檔本周除息ETF一表看 最佳年化配息率最高近8％

時序來到9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、群益優選非投等債（00953B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債（00970B）等共7檔即將在本周除息，這7檔都是月配型ETF，其中群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王。

川普關稅害3055人休無薪假 118家公司實施

美國對等關稅持續干擾就業市場，勞動部今（1）日公告最新無薪假影響人數高達3055人，較前次公告增667人，整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買 中信金先議約小紅慶祝

三商壽（2867）比武招親出售有了新進度，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，消息傳來，今（1）日股價以5.7元開出，9點半過就鎖住6.11元漲停價位，漲停委買張數達3.4萬多張。