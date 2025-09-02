ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

印度靠攏中俄找出路　謝金河：莫迪槓上川普，未來路只會更難走

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度交惡美國，靠攏中國，謝金河「卯上川普，看起來只會把印度的病情加重，未來的路會更難走」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣、趙蔡州／綜合報導

自美國要求印度停止購買俄羅斯原油、對印度課徵50%高關稅，以及莫迪4次拒接川普電話等事件發生後，美印關係近期急速惡化。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，莫迪這次卯上川普，想要在中國跟俄羅斯之間尋找出路，看起來只會把印度的病情加重，未來的路會更難走。

謝金河2日在臉書以「川普點到莫迪的死穴」為題發文，表示中國外長王毅前不久才訪問印度，最近幾天莫迪更親自到上海參加上海合作組織峰會，「中國，印度重新結盟，號稱是龍鳳共舞，但是莫迪這回卯上川普，看起來印度未來路會更難走」。

謝金河接著說，他最近看了一支影片，名稱是「印度國運戛然而止」，這是從中國角度看印度，莫迪和川普交惡，原因是川普課印度50%關稅，最重要原因是印度一直都在買俄羅斯原油，川普要求印度要完全切斷俄羅斯的原油供應，但印度做不到，原來這是印度生存的重要命脈。

謝金河指出，俄烏戰爭剛開始時，印度每天向俄羅斯購買原油約5到7萬桶，如今暴增到每日215萬桶，印度除了自用，還將精煉的油賣到歐洲，印度三大石油公司獲利超過8250億盧比，這是印度外匯很重要的收入，現在川普要把這扇門關起來，莫迪當然做不到。

謝金河表示，如今川普祭出50%稅率，印度一年對美國的450億美元貿易順差可能不保，印度出口三大產業從仿製藥，生物相似藥，到珠寶，IT等產品出口都受影響，印度經濟可能陷入困境，但如果要抗拒俄羅斯原油，或對美國開放農產品進口，莫迪農村的鐵票可能弄丟，每一個選擇都很困難。

謝金河最後說，印度過去是IT產業外包中心，如今Ai時代已經完全取代這個角色，最近國際事件中印度支持以色列，開罪中東各國，導致僑滙收入銳減，再加上印度內循環實力有限，得罪川普，印度左支右絀，形勢更加嚴峻「這次莫迪想要靠近中國，俄羅斯，從中找出路，看起來只會把病情加重」。

