黃仁勳「閃電來台」內幕曝！　幫川普傳話逼台積電加碼

川普政府官員接連放話表示，台積電和台灣主宰晶片業，對美國造成國安風險。（翻攝The White House Flickr）

▲川普政府官員接連放話表示，台積電和台灣主宰晶片業，對美國造成國安風險。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上週三（8月27日），美國財政部長貝森特點名台積電和台灣主宰晶片產業，對美造成安全風險，毫不遮掩美國極限施壓台積電，逼著護國神山必須加碼在美國擴產的恫嚇。本刊調查，美國總統川普日前頒布《美國AI行動計畫》，打破AI晶片圍堵高牆，開始鬆綁對中晶片輸出，讓台積電受益良多。「隨著輝達、超微同意上繳AI晶片銷售中國15％營收給美國政府後，食髓知味的川普打算極限施壓魏哲家，就是要台積電對美國做出更多貢獻。」業內人士觀察。魏哲家該如何接招，備受矚目。

8月22日，輝達創辦人黃仁勳12小時閃電來台訪問，親赴竹科感謝台積電團隊協助完成六款晶片的試產準備，隨後直奔台積電創辦人張忠謀台北的家，與老朋友敘舊慶生，晚間則接受台積電董事長魏哲家款待，與台積電高層在師大商圈的一間私廚用餐。

在黃仁勳來台的同時，多家外媒披露川普政府除了入股英特爾外，正考慮取得獲《晶片法案》補助企業的主權，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也證實打算換取美光、台積電、三星等公司股權。「川普總統把這件事轉變成『我們要股權，既然給你錢，就要分一杯羹。』」但《華爾街日報》則報導，台積電「不惜退回66億美元補助款」，強硬回絕美國政府入股計畫。

黃仁勳、魏哲家輕鬆共進晚餐後，連袂接受媒體訪問，對川普研擬晶片補助款入股台積電一事，黃仁勳笑說：「聰明人都想買台積電股票。」身為當事人的魏哲家則明確表示：「美國政府已宣布不會入股台積電。」但並未提及是否真的有以退回補助款來表達拒絕美國政府入股一事。

魏哲家的明確回答，雖暫時消除外界對台積電變「美積電」的疑慮，但要「讓美國再度偉大」的川普，似乎並不是那麼想。

本刊調查，黃仁勳突然在表定時間外拜訪台積電，近期業界傳出，背後有替川普政府傳話給魏哲家的目的。「日前，輝達黃仁勳與超微蘇姿丰先後同意將輸中AI晶片收入15％上繳給美國政府後，可以把被管制的AI晶片賣到中國，但從中獲益的台積電卻沒對美國有任何貢獻，加上美國對台灣與半導體課徵的關稅，台積電幾乎都能轉嫁給客戶，這是川普沒法接受的，黃仁勳來台的目的，就是幫川普傳話，施壓台積電。」業內人士直言。

「台積電代工的AI晶片最近跟著輝達一起解禁， 川普政府當然想分杯羹。」知情人士透露：「川普最想要的，無非就是台積電的技術和錢，但是，魏哲家必須對股東負責，台積電並非美國公司，絕對不可能把技術和錢給美國，具體要提出什麼方案才能讓川普滿意，魏哲家一定很頭痛。」


封面故事／美對中AI政策大轉彎　川普極限施壓魏哲家逼台積電分潤
美極限施壓台積1／美鬆綁AI晶片賣中國台積電得利　川普想抽成魏哲家接招
美極限施壓台積2／美積電疑慮未解　陸行之曝美國還有5大殺招對付台積電

64萬股民注意！00929配息維持0.08元　年化配息率5.4％

擁有64.6萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息資訊，每股配發0.08元，以9月1日收盤價17.61元計算，單次配息率約0.45%，年化配息率約5.4%。

浩鼎減資5成　彌補累虧逾78億元大洞

浩鼎（4174）今日舉行重訊記者會，宣布董事會決議通過，將透過減資50%方式彌補累積虧損，進一步改善財務結構，提升公司淨值及營運體質。公司今後將專注在次世代抗體藥物複合體(ADC)的開發，並積極尋求臨床早期授權及全球合作機會。

快訊／00919配0.54元縮水　年化分配率10%符合市場預期

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續3次維持史上最高配息紀錄，同時為首次縮水。

快訊／41萬股民注意！00713縮水配0.78元　9／19除息

擁有逾41.49萬股民的台股季配型ETF元大高息低波（00713）今（1）日公告最新收益分配評價，每股配0.78元，為連續3次配息縮水，同時也是近9次配息金額最低，預計9月19日除息，10月15日入帳。

康舒宣布董事長許介立回任總經理　加速集團整合與電源業務升級

康舒科技（6282）今日宣布，為進一步強化集團資源整合、推動能源業務布局升級，董事長許介立自即日起回任總經理，親自帶領團隊推進策略落實與業務拓展。此次人事調整為公司長期發展規劃的一環，旨在因應全球能源基礎設施重塑與產業格局變化，穩健推動下一階段成長。

少年股神勇敢買！台股開戶數破1356萬創新高　19歲以下增幅最大

台股近期創下24570點新高，吸引開戶人數成長，證交所今（1）日公告8月底台股總開戶數至1356萬7161人，再寫下歷史新高，單月大增4萬7263人，其中，19歲以下月增1萬9345人，增幅最大。

新經長丟連結敲立委拜會時間　龔明鑫致歉喊「失禮」

新任經濟部長龔明鑫今（1）日正式上任，不過隨即傳出立委楊瓊瓔等人接到經濟部以「丟連結」的方式要立委填寫Google表單提供龔明鑫挑出可以拜會的時間，引發立委不滿，龔明鑫隨後公開致歉，承認「失禮」。

7檔本周除息ETF一表看　最佳年化配息率最高近8％

時序來到9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、群益優選非投等債（00953B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債（00970B）等共7檔即將在本周除息，這7檔都是月配型ETF，其中群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王。

川普關稅害3055人休無薪假　118家公司實施

美國對等關稅持續干擾就業市場，勞動部今（1）日公告最新無薪假影響人數高達3055人，較前次公告增667人，整體減班休息統計上，減少工時事業單位計245家，實施人數4863人，本次人數較上期統計增929人，續創今年新高。

三商壽出售行情亮燈3萬人排隊買　中信金先議約小紅慶祝

三商壽（2867）比武招親出售有了新進度，首輪邀約已在8月底截止並完成確認，由中信金（2891）與2家外資金融機構先行打入議約，消息傳來，今（1）日股價以5.7元開出，9點半過就鎖住6.11元漲停價位，漲停委買張數達3.4萬多張。

