黃仁勳「閃電來台」內幕曝！　幫川普傳話逼台積電加碼

▲川普政府官員接連放話表示，台積電和台灣主宰晶片業，對美國造成國安風險。（圖／鏡週刊提供，下同）

上週三（8月27日），美國財政部長貝森特點名台積電和台灣主宰晶片產業，對美造成安全風險，毫不遮掩美國極限施壓台積電，逼著護國神山必須加碼在美國擴產的恫嚇。本刊調查，美國總統川普日前頒布《美國AI行動計畫》，打破AI晶片圍堵高牆，開始鬆綁對中晶片輸出，讓台積電受益良多。「隨著輝達、超微同意上繳AI晶片銷售中國15％營收給美國政府後，食髓知味的川普打算極限施壓魏哲家，就是要台積電對美國做出更多貢獻。」業內人士觀察。魏哲家該如何接招，備受矚目。

8月22日，輝達創辦人黃仁勳12小時閃電來台訪問，親赴竹科感謝台積電團隊協助完成六款晶片的試產準備，隨後直奔台積電創辦人張忠謀台北的家，與老朋友敘舊慶生，晚間則接受台積電董事長魏哲家款待，與台積電高層在師大商圈的一間私廚用餐。

在黃仁勳來台的同時，多家外媒披露川普政府除了入股英特爾外，正考慮取得獲《晶片法案》補助企業的主權，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也證實打算換取美光、台積電、三星等公司股權。「川普總統把這件事轉變成『我們要股權，既然給你錢，就要分一杯羹。』」但《華爾街日報》則報導，台積電「不惜退回66億美元補助款」，強硬回絕美國政府入股計畫。

黃仁勳、魏哲家輕鬆共進晚餐後，連袂接受媒體訪問，對川普研擬晶片補助款入股台積電一事，黃仁勳笑說：「聰明人都想買台積電股票。」身為當事人的魏哲家則明確表示：「美國政府已宣布不會入股台積電。」但並未提及是否真的有以退回補助款來表達拒絕美國政府入股一事。

魏哲家的明確回答，雖暫時消除外界對台積電變「美積電」的疑慮，但要「讓美國再度偉大」的川普，似乎並不是那麼想。

本刊調查，黃仁勳突然在表定時間外拜訪台積電，近期業界傳出，背後有替川普政府傳話給魏哲家的目的。「日前，輝達黃仁勳與超微蘇姿丰先後同意將輸中AI晶片收入15％上繳給美國政府後，可以把被管制的AI晶片賣到中國，但從中獲益的台積電卻沒對美國有任何貢獻，加上美國對台灣與半導體課徵的關稅，台積電幾乎都能轉嫁給客戶，這是川普沒法接受的，黃仁勳來台的目的，就是幫川普傳話，施壓台積電。」業內人士直言。

「台積電代工的AI晶片最近跟著輝達一起解禁， 川普政府當然想分杯羹。」知情人士透露：「川普最想要的，無非就是台積電的技術和錢，但是，魏哲家必須對股東負責，台積電並非美國公司，絕對不可能把技術和錢給美國，具體要提出什麼方案才能讓川普滿意，魏哲家一定很頭痛。」



