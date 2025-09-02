貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

▲面對美國的極限施壓，台積電董事長魏哲家表示，美國政府已經宣布不會入股台積電。（圖／鏡週刊提供，下同）

美國總統川普日前同意將降規版的輝達AI晶片H20賣給中國，代工廠台積電可望因此得利，外傳川普政府除了要在輝達身上抽成15％以外，同樣可以在中國市場受惠的台積電也要做出貢獻，接下來台積電董事長魏哲家要如何接招，備受矚目。

「日前，輝達黃仁勳與超微蘇姿丰先後同意將輸中AI晶片收入15％上繳給美國政府後，可以把被管制的AI晶片賣到中國，但從中獲益的台積電卻沒對美國有任何貢獻，加上美國對台灣與半導體課徵的關稅，台積電幾乎都能轉嫁給客戶，這是川普沒法接受的，黃仁勳來台的目的，就是幫川普傳話，施壓台積電。」業內人士直言。

「台積電代工的AI晶片最近跟著輝達一起解禁， 川普政府當然想分杯羹。」知情人士透露：「川普最想要的，無非就是台積電的技術和錢，但是，魏哲家必須對股東負責，台積電並非美國公司，絕對不可能把技術和錢給美國，具體要提出什麼方案才能讓川普滿意，魏哲家一定很頭痛。」

資深科技業人士更直指，這次川普政府透過《晶片法案》的89億美元補助款，取得英特爾一成股權，就是要讓美國政府分享利潤。「當初台積電前董座劉德音拒絕《晶片法案》的分潤條件，現在已落實在英特爾身上，如今拿了66億美元補貼，還能進一步吃中國AI晶片市場的台積電，自然要回饋給川普些什麼。」

川普以收入抽成模式，要求輝達、超微分享中國收入，來換取出口許可；同時以補貼換得英特爾股權，藉此分潤，在在顛覆企業常規。對於魏哲家來說，川普給的壓力只會越來越大。前駐日代表謝長廷就點明：「深入分析美國的戰略邏輯，現在不入股台積電恐怕只是等待，或觀察期，長期來看，所謂美積電的壓力應該尚未消失。像是盧特尼克說『我們不能依賴台灣』，這句話也可以是指不能依賴台灣的公司生產、必須要美國公司自己生產，因為美國要自己要掌握AI，才能成為偉大的國家，那麼事情就比較複雜。」

尤其是美國政府已入股英特爾，雖然英特爾表示，美政府是被動投資人、不會進入董事會，但如果英特爾遲遲無法改善營收獲利，川普絕不會坐視不管。「擁有尖端技術且大賺晶片財的台積電，絕對是川普的首要目標。」科技業者搖著頭說。

就算魏哲家已在今年3月與川普在白宮召開記者會，宣布擴大投資1千億美元在美國興建晶圓廠與研發中心，但川普仍嫌不夠，多次以懲罰性關稅與半導體關稅來威脅台積電，更公開表示要台積電加碼投資3千億美元。「美方陸續傳出要台積電入股英特爾，或是分拆英特爾製造部門與台積電合資新廠，到最近的補貼入股台積電說，都是極限施壓的一環。」半導體業者不諱言地說。



