世芯-KY秒填息 飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

浩鼎減資5成摜跌停 破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成 00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

00961配息太香！配發0.048元年化配息率衝破6% 下半年受益人數、基金規模破表爆增居冠

富蘭克林華美投信旗下採月配息、FT臺灣永續高息（00961）在1日公布上市之後第3次配息金額為0.048元，以當天收盤價8.96元計算，年化配息率衝6.4%；受惠於憑真配息底氣，統計00961自7月展開上市掛牌後首配息至今下半年數據來看，不論是基金規模、人數成長率居市場之冠，隨著此次配息出爐仍繳出不錯成績單，料仍是投資人心中最愛的台股ETF之一。

台積電漲10元至1175 台股上漲逾200點

美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以24113.9點開出，指數上漲42.17點，漲幅0.18％。隨後因台積電（2330）漲勢擴大，加權指數漲點也拉至200點。

Xeneta估貨櫃船運Q4虧損已成定局 密集的空白航班或能救市

雖然上周五上海航運交易所的貨櫃運價指數終結連11跌，小漲2.1%，德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)卻是報下跌6%，估會續跌，昨(1)日船公司透過減班讓運價調漲成功，但被認為是短期現象，挪威Xeneta估貨櫃船運第四季度的虧損已成定局，國內法人評第四季淡季更淡，但超大型攬貨公司負責人認為，密集的「空白航班」能救市的。

高息ETF修正配息！股怪教授謝晨彥喊「非死刑」 曝主被動可共存

台股高息ETF配息縮水風潮難止，投資人心驚出脫，甚至竄出對相關投資「判死刑」的論點，不過「股怪教授」、摩爾投顧分析師謝晨彥卻說：「這不是死刑，只是修正。」他同時建議高息ETF、主動式ETF應以「共存」而非排擠的角度看待。

00919配0.54元年化配息率逾10% 達人精算嗨喊「大哥沒有輸」

2025年9月1日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，預計配發現金股利0.54元，利用公告當天的收盤價格21.20元計算，單季配息率2.55%，年化配息率10.19%。這次00919堅持守住10%殖利率大關，知美只能繼續喊一聲：00919大哥沒有輸！

注意股龍德公告7月EPS0.24元 高階坦言怕股價炒高傷及投資人

總統賴清德表示明年國防預算將增至9495億元，佔GDP3.32%，2030年將比照北約國家往5%靠攏，公司訂單逾八成是艦艇與公務船的龍德造船(6753)，近6個工作日股價上漲34.88％，被列為注意股，今(1)日公告7月營收3.65億元、年增45.21％，稅後盈餘0.27億元，年減29.13%EPS0.24元。公司高階上周在媒體詢問股價連兩日漲停時就表示，不希望股價被炒高傷及投資人。

64萬股民注意！00929配息維持0.08元 年化配息率5.4％

擁有64.6萬人的首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息資訊，每股配發0.08元，以9月1日收盤價17.61元計算，單次配息率約0.45%，年化配息率約5.4%。