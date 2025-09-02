ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

▲台灣浩鼎生技。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣浩鼎生技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

浩鼎表示，公司截至113年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣7,879,038,708元。依相關規定辦理減少資本新台幣1,315,796,870元，銷除已發行股份普通股131,579,687股，減資比率為50%，即每仟股減除普通股500股(即每仟股換發普通股新股500股)。減資後實收資本額為新台幣1,315,796,870元，每股面額新台幣10元，發行股份131,579,687股。

浩鼎表示，本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。本案俟114年第一次股東臨時會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金，(配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用)計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

浩鼎指出，未來如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動而需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時或有未盡事宜，擬提請114年第一次股東臨時會授權董事長全權處理。

