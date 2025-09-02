PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

▲富喬工業股份有限公司。（圖／翻攝Google Map）

記者巫彩蓮／台北報導

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上；富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.5元跌停價；仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

金居主要提供台光電、台耀、聯茂這類銅箔基板（CCL）廠所需電解銅箔，這一波漲幅發動來自於7月針對高階電解銅箔對客戶漲價的，之後又通知客戶明年2月底將全面停止供應傳統HTE及RTF標準銅箔，這也宣告公司朝向高階市場。

這樣調整，金居股價從7月7日56.2元，一路急拉到8月27日232元，漲幅達3.12倍，而PCB族群也受激勵，富喬從7月10日36.2元急漲到8月18日83.1元，漲幅達1.29倍。

股價飆漲引發市場熱議，遭到分盤交易處置，為了AI市場對玻纖布需求，日本玻璃纖維大廠日東紡（Nittobo）8月調漲玻纖布價格，董事會於8月29日決議，將斥資約150億日圓（約新台幣31億元）擴充產線，日東紡擴產引發PCB族群漲多回檔，今日金居、富喬分盤交易處份結束，股價震盪幅度相當大。

日東紡、台玻為Low DK、Low CTE玻纖布主要供應商，台玻挾著第一代、第二代Low DK和Low CTE三項產品認證，有望打入輝達供應鏈，台玻7月下旬展開一波凌厲攻勢，從16.8元飆漲8月19日40元，漲幅達1.38倍，自8月20日至9月4日被列處置股。

