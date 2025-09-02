42歲退休「1000萬買3種ETF」缺錢就賣股！5年領580萬　本金都沒少

▲1000萬全買ETF。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

高工時、高壓力的廣告業讓「遊民小姐」決定在42歲就退休，不再為工作燃燒生命，與老公一同將存下的1000萬元，通通投入美國、台灣及大陸的ETF，缺錢就領，5年領了580萬元，但驚人的是，帳戶本金竟然一分未減，「缺錢了就去工作，把錢補滿了，我就躺平。」

財經作家李雅雯（筆名十方）在粉專發文，分享採訪「遊民小姐」的故事。「遊民小姐」過去在廣告公司工作，每天從早上10點忙到凌晨3點，常常連續7天只睡兩小時，高壓高工時的生活，讓她選擇在42歲時逃出工作，並規劃「頂天佛系」的「財務計畫」。

「遊民小姐」透露，與先生一起存下來的1000多萬現金，通通放在美國、台灣、大陸的ETF裡，缺錢就領，想要出國旅行、付房租水電、孝親費，需要用錢就賣掉股票，她也幾乎不會調整投資組合，每半年才會檢查一次帳戶，5年內提領了580萬，但退休戶頭裡的本金，竟然一點都沒減少。

十方好奇問，若帳戶的錢花光，或是遇到金融海嘯怎麼辦？「遊民小姐」不疾不徐地回應，「那我就去工作啊！我缺錢了就去工作，把錢補滿了，我就躺平。」

一席話猶如醍醐灌頂，讓十方反思，「我們是不是，能在退休這件事情上，放空自己、允許任何事情發生，流動地使用金錢，體驗人生？金錢是資源，也許會用罄；但「時間、能力、知識」也是資源，只要我們調動它、鼓動它，它就源源不絕，帶給我們富裕。」

．本文獲「十方富裕人生（心靈 夢想 財富） 」授權轉載。