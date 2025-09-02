ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

工總：基本工資調漲合理　但電價絕對不能漲

▲工總理事長潘俊榮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲工總理事長潘俊榮。（圖／資料照）

文／中央社

最低工資、電價兩大審議會9月將舉行，工總理事長潘俊榮今天表示，最低工資調漲是合理的，因大環境不佳、物價也在波動，不能讓員工生活太困難，相信企業應能承受，但他建議電價絕對不能調漲。

工總今天舉行「2025年工總白皮書」發表會，潘俊榮會前接受媒體訪問表示，資方調整工資是合理的，因台灣大環境並不是很好，物價也在波動，「不能讓員工生活太困難」，因此基本工資調高是應該的，「我認為這些老闆都承受得起」，企業也要有愛心，不能說要調整工資就反對，相信大家也有共識。

工總副理事長陳進財受訪表示，最低薪資按物價水準變動適當調整是合理，至於公式如何計算，恐怕又是另一個問題，精神上是應該調整，但在公平上，則要看公式要素。

至於電價，潘俊榮強調，他昨天已向經濟部長龔明鑫建議，電價絕對不能調，一調漲，民生都要承擔，同時政府也要想辦法再編預算補貼台電，讓台電不要背負沉重的包袱，而能為台灣提供更好的電力，並建議台灣要有多元能源選項。

此外，潘俊榮建議，當前面對國際情勢、匯率、關稅等大環境問題，對台灣產業帶來衝擊，政府應發動全部國營事業帶頭投資，產業界也會在這段困境期間和政府綁在一起，共同打拚經濟。

關鍵字： 工總最低工資電價2025年基本工資

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

