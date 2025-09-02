國際金價飆天價！飾金每錢13380元未破紀錄　業者嘆：新台幣太強

▲銀樓飾金報價未隨國際金價再創新高。飾金示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價今（2）日飆破每盎司3500美元刷新歷史新高，但台銀黃金存摺、銀樓飾金報價皆未跟上國際潮流締新猶，銀樓業者大嘆「新台幣太強，行情都被新台幣匯率咬掉了。」

根據《彭博》報導，現貨黃金一度上漲0.9%，至每盎司3508.73美元，超過了4月分創下的前高點，但在今亞洲早盤交易創高有所回吐。今年以來，國際黃金價格已上漲逾30%，成為表現最佳的主要商品之一。

目前銀樓飾金牌告最高價格落在今年4月21日，當時掛牌價衝上每錢新台幣13850元，今日雖國際金價走揚，但因新台幣實在太強，國內黃金牌價略遜一籌，銀樓牌告每錢落在新台幣13380元左右，未能突破新高。

除了銀樓飾金報價遭到壓抑，台銀黃金存摺也面臨相同狀況，台銀黃金存摺今日最高價出現在上午9點54分，當時報價為每公克新台幣3470元，與今年4月22日盤中所創每公克3668元出現明顯落差，未能再突破新高。

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，今年4月21日時新台幣兌美元匯價落在31元、32元左右，隨後遭遇新台幣狂升，今日報價多在30.6元左右表現，匯率因素干擾黃金反映國際市場行情，因此今日銀樓飾金才會無法創高。