提離職遭罵沒家教　暴躁老闆「怒吼15分鐘」她嘆：1個月罵走7員工

▲原PO果斷離職。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，剛入職時與同事相處愉快，辦公室氣氛和諧，以為找到一份好工作，沒想到老闆常常情緒激動，甚至還會言語暴力，讓她做幾天之後果斷離職，跟老闆提離職時，甚至還被吼「態度不好、沒家教、工作沒貢獻」，咆哮了15分鐘，她全程沒有反駁，事後她無奈嘆「難怪一個月走了7個人。」

原PO在Dcard發文，剛入職前幾天原本與同事相處融洽，工作氛圍也算輕鬆，第四天遇到老闆出差回來，整個辦公室空氣瞬間凝結，氣氛和第一印象大不同。老闆情緒顯得焦躁，不僅在辦公室不停自言自語，發現原PO後立刻質問「為什麼坐在座位上沒事做？」就連主管也被罵。

某次原PO因系統設定問題找老闆協助時，對方又表現出極度不耐煩，怒嗆「難道沒看到我在忙嗎？」並碎念原PO沒禮貌，那時她就確定要離開這間公司，「這位老闆不是我惹得起的」。

當原PO向老闆提出離職時，對方再度失控，用半吼的語氣質疑「才做幾天就走人」，甚至連續咆哮15分鐘，直指「沒有貢獻」、「沒家教」、「學校沒有教好」，原PO全程保持沉默，任由對方發洩。她直言自己完全無法接受這種職場環境，也對留下的老員工感到佩服，「反正我是沒辦法待了啦，難怪一個月走了7個人。」

貼文曝光，網友直呼離職才是對的，「每天跟情緒不穩失控的老闆上班真的只會讓自己生病，逃是對的，太可怕了」、「才來幾天是要貢獻什麼啦，搞得很像他花了多長時間栽培你一樣」、「有時候都覺得這種人怎麼能當上老闆」、「在這種環境下，自己的身心狀況也會被影響，果斷離職很棒」。

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

2025-09-02 11:30
PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

2025-09-02 10:57
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

2025-09-02 11:51
世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

2025-09-02 09:59
浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2025-09-02 09:50
2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

2025-09-02 09:35
台股創新高！當沖占成交量比重37％　40至60歲為主力

台股創新高！當沖占成交量比重37％　40至60歲為主力

台股創下24570點新高，交投熱絡，證交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。永豐金證券今（2）日首次揭露同期當沖用戶態樣，發現40至60歲用戶當沖交易金額占全體自然人當沖交易金額比重高達53.11%、為當沖主力先鋒；30歲以下占比最少，顯示年輕人仍處於學習階段，操作相對保守。

2025-09-02 17:25
如興恢復正常交易　9／4上路

如興恢復正常交易　9／4上路

如興（4414）之前因為2022年7月25日重大訊息記者會相關疑義未能釐清，證交所依據營業細則第49條第1項第14款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，惟證交所調查，上述記者會相關疑義均已釐清，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，故依公告自2025年9月4日起，恢復其上市有價證券之交易方法。

2025-09-02 17:12
日本NISA免稅？誤會大了！TISA「５點優勢」完勝！

日本NISA免稅？誤會大了！TISA「５點優勢」完勝！

「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」是借鏡其他國家政策推出的一項個人投資理財制度，同時，也參考過去同樣由金管會政策指導、基富通執行的「好好退休準備平台」成功經驗，藉由有專家篩選的優質基金，及低費用率、低門檻的機制，協助全民長期穩健理財。

2025-09-02 16:28
凱基金上半年賺54.7億元　總座：排除匯率因素子公司仍成長

凱基金上半年賺54.7億元　總座：排除匯率因素子公司仍成長

凱基金（2883）今（2）日舉行法人說明會，上半年稅後淨利達54.7億元，總經理楊文鈞表示，上半年新台幣暴力升值，速度、幅度都很罕見，對於整個金融業都是挑戰，若不考慮匯率因素，除了證券外，各家子公司都有所成長。

2025-09-02 15:56

