提離職遭罵沒家教　暴躁老闆「怒吼15分鐘」她嘆：1個月罵走7員工

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，剛入職時與同事相處愉快，辦公室氣氛和諧，以為找到一份好工作，沒想到老闆常常情緒激動，甚至還會言語暴力，讓她做幾天之後果斷離職，跟老闆提離職時，甚至還被吼「態度不好、沒家教、工作沒貢獻」，咆哮了15分鐘，她全程沒有反駁，事後她無奈嘆「難怪一個月走了7個人。」

原PO在Dcard發文，剛入職前幾天原本與同事相處融洽，工作氛圍也算輕鬆，第四天遇到老闆出差回來，整個辦公室空氣瞬間凝結，氣氛和第一印象大不同。老闆情緒顯得焦躁，不僅在辦公室不停自言自語，發現原PO後立刻質問「為什麼坐在座位上沒事做？」就連主管也被罵。

某次原PO因系統設定問題找老闆協助時，對方又表現出極度不耐煩，怒嗆「難道沒看到我在忙嗎？」並碎念原PO沒禮貌，那時她就確定要離開這間公司，「這位老闆不是我惹得起的」。

當原PO向老闆提出離職時，對方再度失控，用半吼的語氣質疑「才做幾天就走人」，甚至連續咆哮15分鐘，直指「沒有貢獻」、「沒家教」、「學校沒有教好」，原PO全程保持沉默，任由對方發洩。她直言自己完全無法接受這種職場環境，也對留下的老員工感到佩服，「反正我是沒辦法待了啦，難怪一個月走了7個人。」

貼文曝光，網友直呼離職才是對的，「每天跟情緒不穩失控的老闆上班真的只會讓自己生病，逃是對的，太可怕了」、「才來幾天是要貢獻什麼啦，搞得很像他花了多長時間栽培你一樣」、「有時候都覺得這種人怎麼能當上老闆」、「在這種環境下，自己的身心狀況也會被影響，果斷離職很棒」。

