零股術滾出7千萬！他靠「買黑不買紅」存股21年　年領300萬

▲存股達人靠耐心紀律，用零股「穩中求勝」年領300萬股息。

54歲的存股達人華倫老師（本名周文偉），投資首重「穩中求勝」，21年來靠著耐心紀律，用零股堆積7,500萬元資產，打造年領300萬元股息的穩健現金流，築起生活底氣後，近3年轉守為攻，用豐沛的股息參與科技股成長，除投資台積電外，也錢進美日市場。他買黑不買紅，保守打銀彈，至今累積15張台積電、20張00757（統一FANG+ ETF），獲利千萬元。

正午時分來到周文偉位於桃園中壢的家，我們爬上5樓書房，書櫃上整排都是股神華倫．巴菲特的書，「其實我早期也繳過不少學費，買過技術分析的書，付費跟著投顧老師短進短出，最後體悟巴菲特『買好股，長期持有』才是穩賺之道。」

▲股神巴菲特（左）投資首重「買好股，長期持有」，周文偉與神同行，耐心存股21年。（翻攝See's Candies臉書）

周文偉說，在股市裡不一定要走最快，但要走得遠，他耐心存股21年，累積7500萬元資產，年領300萬元股息，成為支撐下半生的底氣；如今他調整投資策略，轉守為攻。

策略一 轉戰科技股 只買台積電



