彰化水五金業爆無薪假潮！有廠商「做四休三」　經濟部急端3招

▲經濟部長龔明鑫到彰化與水五金產業座談。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

經濟部長龔明鑫今（2）日下午特地前往彰化秀水鄉的「水銡利廚衛生活村」，與當地水五金業者面對面座談，業者現場向龔反映「無單可接」的慘況，透露已有廠商開始實施「做四休三」，甚至考慮在10月連假期間直接整週放假，只求能撐過難關。龔明勳則祭出三大招，表示政府將力拚國際曝光、加速成立田園聚落產業園區、培訓AI人才。

這場座談會歷時約1小時，與會者除了龔明鑫部長，還有彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯與黃秀芳、水五金產業發展協會理事長張家烈等人。業者直言，自從美國實施對等關稅後，訂單量大幅減少，主要競爭對手越南和中國又搶單激烈，現在只能「觀望等待」，甚至已有廠商一週只上班4天，甚至已經開始討論中秋和雙十連假時，「是不是要乾脆整週休息」。

張家烈理事長接受聯訪時說：「現在真的是關鍵時刻，業者都希望政府能幫忙把高品質產品推向美國、加拿大和澳洲市場，趁機反攻！」面對業者心急如焚，龔明鑫當場提出三大方向因應，經濟部將全力協助水五金業者提高「國際曝光度」。由於多數業者都是中小企業，經濟部將在國際商展設立「台灣館」，組團打團體戰，讓世界看到台灣的高品質水五金產品。

其次，也將加速推動田園生產聚落特定區計畫，龔明鑫表示，他希望與地方政府合作，力拚內政部在年底前完成審查，解決業者長期以來的土地問題，讓產業能永續發展。

龔明鑫強調，人才與數位轉型也是重點，經濟部將透過產業署培訓跨領域人才，就算不是資訊相關科系畢業，也能透過培訓轉型為AI技術人才，為傳統產業注入新血。

業者也提到匯率波動太大，報價困難，容易造成虧損。龔明鑫坦言，雖然無法直接干涉央行政策，但經濟部可以提供「避險工具」，協助中小企業降低匯率風險，減少損失。