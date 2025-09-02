美降息預期推動！ 金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停 日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」 公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

世芯-KY秒填息 飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

浩鼎減資5成摜跌停 破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成 00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

第一金全年房貸餘額淨增加400億 仍有百億元承作量能

第一金（2892）於今（2）召開法說，對於房貸承作狀況，一銀目前排撥約2個月，評估今年全年的房貸成長率5～6%，至年底會較去年底淨增400億的房貸餘額，目前100億元空間可以承作。

中國造船舶開始調離美國線 形成自然空班有利近月運價

美國將在今年10月14日開始，對於中國大陸建造的船舶徵收額外港口費，三大海運聯盟已經開始將陸造船調離美國線，其中卓越聯盟與雙子星聯盟情況較單純，估計對船期的影響較小，海洋聯盟因為大陸建造船多，調動工程浩大，估計會出現較多空班，但也有利10月中旬以前的貨櫃船運市場運價。

3條國際海纜斷裂！數發部曝搶修進度 已啟動備援不影響通訊

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部今（2）日對外說明，實際上，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響。

台股創新高！當沖占成交量比重37％ 40至60歲為主力

台股創下24570點新高，交投熱絡，證交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。永豐金證券今（2）日首次揭露同期當沖用戶態樣，發現40至60歲用戶當沖交易金額占全體自然人當沖交易金額比重高達53.11%、為當沖主力先鋒；30歲以下占比最少，顯示年輕人仍處於學習階段，操作相對保守。