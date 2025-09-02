第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

▲第一金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
第一金（2892）於今（2）召開法說，對於房貸承作狀況，一銀目前排撥約2個月，評估今年全年的房貸成長率5～6%，至年底會較去年底淨增400億的房貸餘額，目前100億元空間可以承作。
第一金稅後淨利139.46億元，年增1.6%，續創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）達新台幣0.97元，子公司第一銀行稅後淨利138.07億元，年增7.9%，亦刷新同期紀錄，其他子公司合計稅後淨利7.63億元。
上半年第一銀行三大核心業務淨利收、淨手收及金融商品收益皆呈穩健成長，較去年同期分別年增4.2%、6.8%及9.4%，其中，外幣資金成本減降推升淨利收之成長，財管收入年增26.6%有利淨手收動能，而SWAP收益年增11.3%促金融商品收益續強。
在授信方面，總放款餘額年增5%，大企業授信年增7.5%，中小企業放款年增1.7%，至於外幣放款則受新台幣升值影響，換算新台幣後年減2.5%，若還原以美元計價、年增率則約8.0%。資產品質方面，鑒於海外呆帳清理告一段落，使今年上半年淨提存年減18.7%，另逾放比0.16%、覆蓋率843.19%均維持良好水準。
展望下半年，因美國調高關稅衝擊、匯率波動及台商供應鏈移轉等變數，國內產業面臨營運壓力，加以房市持續降溫及高基期因素，預期銀行授信成長力道將走緩。第一金將積極協助客戶克服經營環境之挑戰，同時發揮營運韌性，掌握如高雄「亞洲資產管理中心」開辦帶來之商機，聚焦高資產財富管理之創新產品開發，同時善用第一銀行海外綿密據點，支應台商調整生產布局所衍生之跨境金融服務。
