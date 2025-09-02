ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

海運研究協會本月5日會員大會　20位傑出海運青年名單公布

▲傑出海運青年得獎人與頒獎人大合照，前排左起航港局局長葉協隆、海研會理事長桑國忠、航政司長韓振華、航港局長李賢義、航港局前局長黎瑞德。（圖／海研會提供）

▲去年傑出海運青年得獎人與頒獎人大合照，前排左起航港局局長葉協隆、海研會理事長桑國忠、航政司長韓振華、港務公司董事長李賢義、航港局前局長黎瑞德。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會將於本月5日下午在台北市進出口公會一樓演講廳舉行第25屆第2次會員大會，頒獎表揚20位傑出海運青年，並邀請國立高雄科技大學俞克維副校長、御風實習船李智聰船長與李世勳輪機長，就「我國海事教育實習船之現況與未來」主題進行分享。

今年當選傑出海運青年推薦單位與當選人如下：船聯會推薦的裕民航運陳琦蓉管理師、中國航運的傅從碩副理與紀威任襄理、財團法人驗船中心的李勁甫驗船師、長榮海運的鄭智仁副課長與蘇培彰副課長、陽明海運的劉自傑資深管理師與賴宏昌資深管理師、台灣航業的張文軒課長、萬海航運的劉宏軒資深高級專員、中華民國船舶機械工程學會推薦的中國航運翁奕銘工程師與緯勝國林政緯總經理、中鋼運通的吳逸銘專案經理、沛華實業的林淑婷運務副協理與張楷翊業務協理、沛榮國際的葉晏君運務副總經理、航港局的林姿雅技正與黃莉雯視察、台灣港務公司的鍾宛庭副管理師與吳佳柔資深事務員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海研會成立於民國40年，前身是中國驗船協會，民國67年改組為海研會，驗船部份另外成立中國驗船中心。目前該會共有230名個人會員與33個團體會員，以結合學者專家與業界協同研究海事科技與經營管理，致力海運事業之發展為宗旨。
 

關鍵字： 海運研究協會會員大會傑出海運青年名單公布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

當太妍被說是「節目老么」　開心到狂拍手…Key超傻眼

推薦閱讀

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

受到市場押注美國聯準會降息及美元走軟的支撐，黃金價格今（2）日創下歷史新高，突破3500美元。

2025-09-02 11:30
PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

AI伺服器帶動PCB高速高頻銅箔材料升級，銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）自7月上旬以來，連番大漲股價翻倍，也被之為「妖股」，兩檔股自8月19日至9月1日進行5分鐘分盤處置，到今（2）日出關，股價呈現上衝下洗，金居開高攻抵214元，之後又殺到盤188.5元，又拉到盤上，而富喬開高上攻73.4元，之後就跌至盤下62.6元，跌幅逾9%，仍在分盤交易處置台玻（1802）則由盤上打落28.75跌停價位。

2025-09-02 10:57
黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

黃仁勳來台傳「幫川普施壓台積電」　公司澄清：他是應邀內部演講

近日有媒體報導指出，先傳輝達創辦人黃仁勳快閃台灣，除了來演講急幫張忠謀慶生外，也是為了幫川普傳話施壓台積電，讓美國政府可以因為開放晶片輸出中國從中獲益，但對於相關傳聞，台積電今日澄清，黃仁勳來台目的是應邀來內部演講。

2025-09-02 11:51
世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

世芯-KY秒填息　飆漲逾3%重返4千元俱樂部

IC設計廠世芯-KY（3661）今（2）日除息，每股配發36.47896285元現金股利，開盤即秒填息，這也是世芯第11次除息當日填息達陣，且填息後持續走揚，開盤不到半小時已攻破4000元整數大關，最高漲140元至4020元。

2025-09-02 09:59
浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

生技股浩鼎（4174）1日爆累虧逾78億元，董事會決議減資5成，今（2）日開盤跌停鎖死，直摜28.4元，失守30元整數關卡，開盤40分鐘委賣張數高達4428張，為上市櫃唯一跌停垂淚個股。

2025-09-02 09:50
2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

採月配息、受益人數逾19萬的高息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日迎來第14次除息，每股配發0.068元，昨（1）日收盤價13.73元，除息參考價13.66元，今日股價最高上攻13.72元，填息率達88%。

2025-09-02 09:35
第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

第一金全年房貸餘額淨增加400億　仍有百億元承作量能

第一金（2892）於今（2）召開法說，對於房貸承作狀況，一銀目前排撥約2個月，評估今年全年的房貸成長率5～6%，至年底會較去年底淨增400億的房貸餘額，目前100億元空間可以承作。

2025-09-02 19:37
中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

中國造船舶開始調離美國線　形成自然空班有利近月運價

美國將在今年10月14日開始，對於中國大陸建造的船舶徵收額外港口費，三大海運聯盟已經開始將陸造船調離美國線，其中卓越聯盟與雙子星聯盟情況較單純，估計對船期的影響較小，海洋聯盟因為大陸建造船多，調動工程浩大，估計會出現較多空班，但也有利10月中旬以前的貨櫃船運市場運價。

2025-09-02 18:49
3條國際海纜斷裂！數發部曝搶修進度　已啟動備援不影響通訊

3條國際海纜斷裂！數發部曝搶修進度　已啟動備援不影響通訊

網傳我國國內外海纜同時有9條斷纜一事，數位發展部今（2）日對外說明，實際上，我國10條國內海纜均正常運作，至於14條國際海纜部分，則有3條海纜障礙事故待修復，目前均透過替代備援路由提供服務，原有通訊服務不受影響。

2025-09-02 17:54
台股創新高！當沖占成交量比重37％　40至60歲為主力

台股創新高！當沖占成交量比重37％　40至60歲為主力

台股創下24570點新高，交投熱絡，證交易所與櫃買中心統計，今（2025）年1至8月當沖交易金額占整體成交量超過37%，成台股不可忽視的主流動能。永豐金證券今（2）日首次揭露同期當沖用戶態樣，發現40至60歲用戶當沖交易金額占全體自然人當沖交易金額比重高達53.11%、為當沖主力先鋒；30歲以下占比最少，顯示年輕人仍處於學習階段，操作相對保守。

2025-09-02 17:25

讀者迴響

熱門新聞

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

浩鼎減資5成摜跌停　破4000張排隊賣單難消化

貪得無厭！　川普想逼台積電分潤

黃仁勳「閃電來台」幫川普傳話　施壓台積電加碼

美降息預期推動！　金價突破 3500 美元刷新高

四大高股息ETF績效檢視

42歲退休「1000萬買3種ETF」5年領580萬　本金都沒少

國際金價飆天價！飾金每錢13380元未破紀錄　業者嘆：新台幣太強

水五金廠商做四休三　經濟部急端3招

PCB概念股3妖遇殺盤！台玻、富喬跌停　日廠擴產利空罩頂

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366