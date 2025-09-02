海運研究協會本月5日會員大會　20位傑出海運青年名單公布

▲去年傑出海運青年得獎人與頒獎人大合照，前排左起航港局局長葉協隆、海研會理事長桑國忠、航政司長韓振華、港務公司董事長李賢義、航港局前局長黎瑞德。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會將於本月5日下午在台北市進出口公會一樓演講廳舉行第25屆第2次會員大會，頒獎表揚20位傑出海運青年，並邀請國立高雄科技大學俞克維副校長、御風實習船李智聰船長與李世勳輪機長，就「我國海事教育實習船之現況與未來」主題進行分享。

今年當選傑出海運青年推薦單位與當選人如下：船聯會推薦的裕民航運陳琦蓉管理師、中國航運的傅從碩副理與紀威任襄理、財團法人驗船中心的李勁甫驗船師、長榮海運的鄭智仁副課長與蘇培彰副課長、陽明海運的劉自傑資深管理師與賴宏昌資深管理師、台灣航業的張文軒課長、萬海航運的劉宏軒資深高級專員、中華民國船舶機械工程學會推薦的中國航運翁奕銘工程師與緯勝國林政緯總經理、中鋼運通的吳逸銘專案經理、沛華實業的林淑婷運務副協理與張楷翊業務協理、沛榮國際的葉晏君運務副總經理、航港局的林姿雅技正與黃莉雯視察、台灣港務公司的鍾宛庭副管理師與吳佳柔資深事務員。

海研會成立於民國40年，前身是中國驗船協會，民國67年改組為海研會，驗船部份另外成立中國驗船中心。目前該會共有230名個人會員與33個團體會員，以結合學者專家與業界協同研究海事科技與經營管理，致力海運事業之發展為宗旨。

