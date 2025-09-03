金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

國際現貨黃金周二紐約盤報價衝破每盎司3500美元大關，一度飆新高至3540.04 美元；期貨黃金表現更猛，至台北時間今日上午8點半報價已來到3610美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《彭博社》報導，黃金今年已上漲超過3成，成為表現最佳的大宗商品之一。最新一波漲勢源於市場預期Fed本月將降息，因主席鮑爾謹慎釋出降息訊號。本周五美國就業報告可能進一步顯示勞動市場疲軟，支撐降息理由。低利率環境往往有利於不具孳息的黃金。

過去三年，黃金與白銀價格均翻倍，地緣政治、經濟與全球貿易風險升高，推動投資人需求湧向這些傳統避險資產。

今年川普總統加大對聯準會的抨擊，引發市場對央行獨立性受威脅的疑慮。市場正等待一項具里程碑意義的裁決，以判定川普是否有正當理由將聯準會理事麗莎・庫克撤職。若被認定合法，將允許總統以偏向鴿派的人選取而代之。

白銀漲勢比黃金更猛

黃金在 2025 年的驚人表現已被白銀超越。今年迄今白銀上漲約 40%，周一價格突破每盎司 40 美元，為 2011 年以來首次。

白銀也因在潔淨能源技術（包括太陽能板）中的工業用途而受到重視。在這樣的背景下，根據白銀協會的數據，市場正邁向連續第五年供應短缺。

投資人持續湧入白銀支持的交易所交易基金，持倉已連續七個月增加。這導致倫敦可自由流通的金屬庫存消耗，市場持續緊俏。租賃利率——反映短期借用金屬的成本——維持在約 2%，遠高於接近零的正常水平。

不過台銀黃金存摺在匯率因素下無法同步反映，今（3）日報價在每公克新台幣3517元，與史上新高3672元仍有落差。