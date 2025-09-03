ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

▲▼圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

國際現貨黃金周二紐約盤報價衝破每盎司3500美元大關，一度飆新高至3540.04 美元；期貨黃金表現更猛，至台北時間今日上午8點半報價已來到3610美元。

《彭博社》報導，黃金今年已上漲超過3成，成為表現最佳的大宗商品之一。最新一波漲勢源於市場預期Fed本月將降息，因主席鮑爾謹慎釋出降息訊號。本周五美國就業報告可能進一步顯示勞動市場疲軟，支撐降息理由。低利率環境往往有利於不具孳息的黃金。

過去三年，黃金與白銀價格均翻倍，地緣政治、經濟與全球貿易風險升高，推動投資人需求湧向這些傳統避險資產。

今年川普總統加大對聯準會的抨擊，引發市場對央行獨立性受威脅的疑慮。市場正等待一項具里程碑意義的裁決，以判定川普是否有正當理由將聯準會理事麗莎・庫克撤職。若被認定合法，將允許總統以偏向鴿派的人選取而代之。

白銀漲勢比黃金更猛

黃金在 2025 年的驚人表現已被白銀超越。今年迄今白銀上漲約 40%，周一價格突破每盎司 40 美元，為 2011 年以來首次。

白銀也因在潔淨能源技術（包括太陽能板）中的工業用途而受到重視。在這樣的背景下，根據白銀協會的數據，市場正邁向連續第五年供應短缺。

投資人持續湧入白銀支持的交易所交易基金，持倉已連續七個月增加。這導致倫敦可自由流通的金屬庫存消耗，市場持續緊俏。租賃利率——反映短期借用金屬的成本——維持在約 2%，遠高於接近零的正常水平。

不過台銀黃金存摺在匯率因素下無法同步反映，今（3）日報價在每公克新台幣3517元，與史上新高3672元仍有落差。

關鍵字： 金價黃金白銀Fed投資

白貓溫柔撒嬌陪萌妹看電視　媽被融化狂重播❤

台積電南京廠豁免遭撤免驚！年報揭營收占比約2%　股價平盤震盪

針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
金價飆！全球央行持有量30年首見超車美債　「買不停」原因曝光

根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
金價又飆！現貨報價剛破紀錄　國際期貨衝3600美元新高

受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
台股ETF受益人數8 檔刷新高！　主動式人氣夯漲幅超過大盤　

ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
關稅戰掀狂風巨浪！TISA成股海浮木　什麼是TISA？懶人包8大問題一次看

美國關稅大戰在全球股市掀起狂風巨浪，增添選股難度，由金管會推動的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」，因為著重長期紀律理財的機制，適時成為股海浮木，近期受到市場熱烈討論。究竟什麼是TISA？如何投資？長期回報如何？ETtoday特別統整「TISA懶人包」，幫助投資人一次掌握這項長期理財新利器。

2025-09-03 11:45
GIS-KY獨供蘋果三大產品　郭明錤：最壞時期已過

知名蘋果分析師、天風國際證券分析師郭明錤今（3日）出具最新報告指出，觸控面板大廠GIS-KY業成（6456）已走過最壞時期，隨著獨家供應蘋果折疊iPhone、iPad與低價版Vision Pro（Vision Air）等三大產品訂單，未來營運成長可期，正處於由虧轉盈、邁向穩定獲利的關鍵轉折。

2025-09-03 11:42
降息預期點火　3策略搶搭美股多頭

聯準會主席鮑威爾在全球央行年會中暗示降息可能性大增，美股再創高。專家建議，現階段布局美股應專注跟緊川普政策，建立核心與衛星配置，並做好時間分散，才能在這波緩降息不確定環境下，從容獲利。

2025-09-03 11:18
川普政策引爆投資新商機　核能、軍工、加密貨幣等3大產業成贏家

川普重返白宮後，市場焦點多聚焦在關稅政策帶來的金融市場震盪，例如4月初的｢關稅解放日｣，一度讓美股大跌，加上川普本人對於｢新能源｣的嗤之以鼻、希望原油加大開採力度促使油價降低，以改善通膨及關稅成本侵蝕消費產業利潤等疑慮，均導致相關類股表現偏弱，讓不少投資人憂心忡忡。但專業機構提醒，投資人不應只看到政策的負面衝擊，川普政府的多項政策其實為國防軍工、核能發電、數位貨幣三大產業帶來意想不到的投資機會。

2025-09-03 10:40
台積電南京廠豁免遭撤！跌10元至1150　台股下跌逾60點失守2萬4

美股4大指數全面下跌，台股今（3日）以24036.88點開出，指數上漲20.1點，漲幅0.08％，不過隨後在台積電（2330）南京廠驗證遭美撤銷利空下，台積電跌幅擴大，台股也出現跌逾60點、失守24000點整數關卡的情形。

2025-09-03 09:04

