PCB概念股雙妖走勢大怒神　金居、富喬吸金百億元

▲富喬工業股份有限公司。（圖／翻攝Google Map）

記者巫彩蓮／台北報導

PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

昨（2）日在投信買超7300張拉抬下，金居股價上沖下洗終場仍以215.5元漲停價位作收，爆出189.31億元的成交金額，位居台股成交值第一大，今日股價以219元開出，股價一度回到211.5元盤下，之後又回到盤上；富喬開在65.6元開出，股價一度跌至63.6元，之後又回到盤上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場傳出日本三井金屬通知客戶漲價，每公斤調漲2美元，平均漲幅約15%，自10月起生效，而金居已於8月起已調漲高階銅箔價格，並全力發展高階產品，並已導入高頻高速、AI伺服器、汽車電子及先進封裝應用。

日前玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布斥資150億日圓進行T-Glass玻纖布擴產，2026年第4季產能增幅3倍，市場擔心供給面增加，削弱漲價力道，富喬AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重，有助挹注獲利。



