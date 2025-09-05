哪裡開戶買TISA基金　網友：不會倒的平台才安心

▲選擇基金平台時，「長期經營」與「值得信賴」是兩大關鍵。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶於今年下半年正式上線，吸引民眾熱烈討論，該到哪裡開設TISA帳戶買基金？許多網友表示，當然是基金平台最划算，不僅通通0手續費，也沒有信託管理費。不過，長期投資的話，值得信賴不能倒很重要，並點名基富通的母公司為臺灣集中保管結算所，在該平台投資最安心。

根據基富通官網與App顯示，該平台已推出「TISA好享投」專區，提供民眾開設TISA帳戶。新手投資人使用網銀帳戶或晶片金融卡，最快10分鐘即可完成開戶申請，經銀行核印後隔天便能下單。如原本就是基富通客戶，登錄後點擊「前往開立TISA帳戶」按鈕，不用填寫繁複資料，就能快速取得資格。

在「TISA好享投」專區中，有TISA專案的特色介紹與說明、民眾常見的問題，以及完整的TISA基金清單。未來新上架的TISA基金，也都會在這裡看得到，不怕有遺漏或找不到的基金。而且每一檔TISA基金的投資目標、策略、風險評級、投資配置、經理費率等，在這裡都毫不保留地清楚呈現。

在績效部分，因為法規規定須滿六個月，才能公布單筆績效，定期定額績效則要滿一年才能公布，而TISA基金中有TISA級別、好好退休境內基金與好享退基金，其中，TISA級別目前都是今年中才申請成立，所以無績效可揭露，但其實投資人仍可自行切換到該基金的「主級別」中查看過往表現。

除了TISA基金，基富通平台總計上架基金將近5,000檔，是目前種類最多的銷售機構，滿足民眾一站式理財的需求。平台上還有這次未納入TISA範圍的好好退休「境外基金」，同樣由專家採嚴格條件篩選、經理費率不超過1%的優質基金，投資遍及全球與各大產業，能補強TISA以投資國內為主的不足。

眼尖網友還發現，在基富通平台上不只能投資基金，還有「好好退休」專案的小額終老保險、定期壽險、重大疾病健康保險、微型保險等，每天只要10元左右的銅板價，即可享有人生基本保險，對於收入不高的小資族、單身族、經濟弱勢家庭、原住民、農漁民等，更是一大福音。