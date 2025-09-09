TISA基金超划算　投資達人：投資20年多賺42萬元

▲即使是1%的費用差距，日積月累後也會造成巨大的資產差距。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

TISA基金由銷售機構與基金發行公司共同讓利，主打申購0手續費、低經理費率，期望能讓民眾減輕長期理財的負擔。投資達人股魚表示，別小看每年1%的費用差距，假設每月投資1萬元、年化報酬率5%，20年下來最終資產差距將達到42萬元。

根據TISA基金上架最完整基富通平台資料顯示，60多檔TISA基金的經理費率都不超過1%，其中有32檔在0.6%以下，已占一半的比例，包含15檔TISA級別、8檔好好退休境內、9檔好享退基金。

股魚表示，一般共同基金與投資海外ETF的經理費率大約落在1.5-2.5%之間，而TISA基金不到1%，甚至只有0.5%、0.6%，差異確實滿大的。而且即使是TISA帳戶投資國內的ETF連結基金，經理費率也比連結的主基金來得低，對於投資人來說，實在是太划算。

假設每個月投資1萬元、年化報酬率為5%，持續20年下來，扣除1.5%的經理費之後，最終資產約348萬元。如果經理費僅0.5%，最終資產約390萬元，兩者差距42萬元，代表這些省下的費用都會反應在報酬當中，並成為資產增值的額外動能。

除了經理費之外，投資TISA帳戶的ETF連結型基金，也比直接買賣ETF還要優惠。因為一般ETF買賣各須支付0.1425%或最低20元的手續費給券商，賣出時也要繳納0.1%的證券交易稅，而在基富通平台上買賣TISA基金，都是0手續費，也沒有證交稅，對於頻繁交易或小額投資人非常有利。

此外，TISA基金都是累積級別，不像ETF強迫配息，對於目前沒有現金流需求，或者領到股息後手動再投資的人，更加便利，讓配息自動滾入本金更能夠提高定期定額的複利效果。如果是大額投資人，還能進一步省去二代健保補充保費、配息所得課稅的問題。