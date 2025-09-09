ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

TISA基金超划算　投資達人：投資20年多賺42萬元

TISA基金超划算 投資達人：投資20年多賺42萬元（圖／資料照）

▲即使是1%的費用差距，日積月累後也會造成巨大的資產差距。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

TISA基金由銷售機構與基金發行公司共同讓利，主打申購0手續費、低經理費率，期望能讓民眾減輕長期理財的負擔。投資達人股魚表示，別小看每年1%的費用差距，假設每月投資1萬元、年化報酬率5%，20年下來最終資產差距將達到42萬元。

根據TISA基金上架最完整基富通平台資料顯示，60多檔TISA基金的經理費率都不超過1%，其中有32檔在0.6%以下，已占一半的比例，包含15檔TISA級別、8檔好好退休境內、9檔好享退基金。

股魚表示，一般共同基金與投資海外ETF的經理費率大約落在1.5-2.5%之間，而TISA基金不到1%，甚至只有0.5%、0.6%，差異確實滿大的。而且即使是TISA帳戶投資國內的ETF連結基金，經理費率也比連結的主基金來得低，對於投資人來說，實在是太划算。

假設每個月投資1萬元、年化報酬率為5%，持續20年下來，扣除1.5%的經理費之後，最終資產約348萬元。如果經理費僅0.5%，最終資產約390萬元，兩者差距42萬元，代表這些省下的費用都會反應在報酬當中，並成為資產增值的額外動能。

除了經理費之外，投資TISA帳戶的ETF連結型基金，也比直接買賣ETF還要優惠。因為一般ETF買賣各須支付0.1425%或最低20元的手續費給券商，賣出時也要繳納0.1%的證券交易稅，而在基富通平台上買賣TISA基金，都是0手續費，也沒有證交稅，對於頻繁交易或小額投資人非常有利。

此外，TISA基金都是累積級別，不像ETF強迫配息，對於目前沒有現金流需求，或者領到股息後手動再投資的人，更加便利，讓配息自動滾入本金更能夠提高定期定額的複利效果。如果是大額投資人，還能進一步省去二代健保補充保費、配息所得課稅的問題。

TISA基金超划算 投資達人：投資20年多賺42萬元（圖／資料照）

關鍵字： TISA基金理財TISA帳戶TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶投資TISA好享投投資達人股魚ETF

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

推薦閱讀

老牌塑膠鞋業勝悅-KY關中國廠房！　股價摜跌停創低

老牌塑膠鞋業勝悅-KY關中國廠房！　股價摜跌停創低

上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY（1340）昨（8）日重訊結束設廠長達28年福建晉江工廠，已改由第三方物流承租，受此利空消息，股價今（9）日一度跌落至5.47元跌停價，再創新低。

2025-09-09 10:34
PCB概念股3檔奔漲停！尖點出關氣勢旺　台玻刷「董娘賣股」以來新高

PCB概念股3檔奔漲停！尖點出關氣勢旺　台玻刷「董娘賣股」以來新高

台股維持類股輪動，PCB族群挾著AI題材加持，受到短線當沖客青睞，股價表現活潑，台玻（1802）為PCB概念股3妖股價最低者，今（9）日股價觸及30元漲停價位，創下董娘申讓賣股新高，而富喬（1815）跳空鎖定67.1元漲停價位，漲停委買張數達2.2萬張，設備股尖點（8021）今日股價恢復正常交易，股價強攻99.2元漲停價位，展現挑戰105元新高企圖心。

2025-09-09 10:13
TISA基金超划算　投資達人：投資20年多賺42萬元

TISA基金超划算　投資達人：投資20年多賺42萬元

TISA基金由銷售機構與基金發行公司共同讓利，主打申購0手續費、低經理費率，期望能讓民眾減輕長期理財的負擔。投資達人股魚表示，別小看每年1%的費用差距，假設每月投資1萬元、年化報酬率5%，20年下來最終資產差距將達到42萬元。

2025-09-09 10:00
台積電平1200元天價　台股大漲242點再創24789點新高

台積電平1200元天價　台股大漲242點再創24789點新高

美股4大指數全面收漲，台股今（9日）以24650.46點開出，指數大漲103.08點，漲幅0.42％。隨後在台積電（2330）追平1200元天價下，指數大漲逾242.36點，衝上24789.74點新高。

2025-09-09 09:04
AI投資抵稅變了！會計師拋5大重點　智慧機械適用範圍縮減

AI投資抵稅變了！會計師拋5大重點　智慧機械適用範圍縮減

想透過投資AI抵稅的公司注意！政府即將修改投資抵減辦法，安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）爬梳新制5大修改重點，雖然抵稅上限拉高至20億元，但智慧機械適用範圍縮減，需要特別留意。

2025-09-09 08:55
2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」落幕　孫興慜球衣壓軸亮相

2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」落幕　孫興慜球衣壓軸亮相

由AIA友邦人壽(後稱「AIA台灣」)主辦，新北市體育總會足球委員會協辦的2025 年「AIA x Spurs國小足球菁英盃」，於前(6)日假新北市輔大田徑足球場舉行決賽。本屆賽事首度擴大為全國性規模，預賽橫跨四個週末、共六天，涵蓋U6至U12四個年齡組別，共吸引165支隊伍參賽，展現台灣基層足球的蓬勃發展與高度參與。

2025-09-09 08:32
LNG運輸安全承運方案已完成　國輪公司才能參與

LNG運輸安全承運方案已完成　國輪公司才能參與

交通部航港局研擬的「確保液化天然氣運輸安全承運方案」，兩年多來經多方研議，在今年5月底提送經濟部、中油與台電公司，台電已回覆沒有意見，目前還在等待中油回覆；航港局高階指出，根據該方案，我國進口LNG將實施國貨國運辦法，必須是國輪公司才能參與運務，由於牽涉到氣源開發採購、船隻購建與船員培訓等，非短期內能實現。

2025-09-09 07:00
一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

金控8月獲利陸續出爐，8家已公布的金控當中，永豐金（2890）、第一金（2891）、華南金（2880）、玉山金（2884）等四家前8月獲利均創歷史同期新高，中信金（2891）累計前8月每股稅後盈餘（EPS）2.49元，暫居獲利王的寶座。

2025-09-09 06:05
賣屋拿假發票抵稅慘了！房地合一稅3處露餡　連補帶罰噴逾50萬

賣屋拿假發票抵稅慘了！房地合一稅3處露餡　連補帶罰噴逾50萬

小莊（化名）約2年前賣掉位在高雄市的閒置房屋，為了節稅找來建設公司開立假的統一發票，以此申報80萬元裝修成本規避房地合一稅，不料3處「沒喬好」露餡，遭到國稅局揪出，連補帶罰慘噴逾50萬元房地合一稅。

2025-09-09 00:03
王品8月營收22.7億元　創單月歷史新高紀錄

王品8月營收22.7億元　創單月歷史新高紀錄

王品集團（2727）今日公布8月自結合併營收新台幣22.7億元，較去年同期大增1.5億元，年增6.99%，刷新今年一月的舊紀錄，創單月營收歷史新高。今年1-8月累計營收為155.3億，年增4.32%，8個月突破155億，樹立台灣餐飲業營收天花板。8月台灣事業群營收18.5億，年增10.72%。大陸事業群以人民幣原價計算，營收1.006億，微幅年增，但較上(7)月成長16.2%，未來表現審慎樂觀。因人民幣兌台幣貶值，新台幣計算營收為4.2億，年減6.72%。

2025-09-08 22:59

讀者迴響

熱門新聞

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

來台「洗產地」銷美曝光！　海關4個半月揪出逾1.4萬筆

PCB概念股3檔奔漲停！尖點出關氣勢旺　台玻刷「董娘賣股」以來新高

賣屋拿假發票抵稅慘了！房地合一稅3處露餡　連補帶罰噴逾50萬

一表看8家金控8月獲利　中信金暫居冠

台積電平1200元天價　台股大漲242點再創24789點新高

快訊／換屋人道走廊！　央行宣布出售期限從1年延至18個月

0050拆分後更旺！抱緊台積電閃過台泥　還原股價再創高

王品8月營收22.7億元　創單月歷史新高紀錄

日月光吳田玉：未來10年全球半導體價值鏈重塑　台灣AI與先進製程優勢不變

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366