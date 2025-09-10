TISA基金怎麼挑？　理財專家建議這樣做

▲選擇值得信賴、夠穩健的投資平台，作為長期理財的神隊友。（示意圖／資料照）

財經中心／綜合報導

為協助民眾長期理財，國內最大基金平台－基富通推出「TISA好享投」，提供完整的TISA基金，不只著重長期績效，也重視波動風險，簡單說就是「要夠穩健」，讓民眾在長期投資時都可以感到安心。因此，TISA不只是準退休族的福音，更是新鮮人圓夢、青壯年成家創業、新手爸媽育兒的神隊友。

雖然TISA基金已透過專家學者進行第一層的篩選，將市場上2,000多檔基金收窄範圍到60多檔，不過，對於不擅長理財或初次接觸的「首投族」，可能還是得花點工夫找到適合自己的投資標的。

依風險承受度挑選合適基金

理柏（LSEG Lipper）亞太區研究總監馮志源表示，挑選投資標的仍然要回歸初衷，也就是看個人的風險屬性是哪一種。如果是能夠承受較大的市場波動，如正負20、30%以上的漲跌，可選擇股票型基金；如果承受度稍低，大概10到20%波動，可挑股債多元配置的平衡型基金。

如果是保守型投資人，除非是已進入退休階段，選擇債券型基金固定領息，一般來說，長期投資不建議太過保守，否則無法追趕通膨速度，建議適度承擔風險，至少也要多元資產的平衡型基金，或挑選與理財目標年限相近的目標日期型基金。

定期定額複利效果勝高股息

財經主持人、本身也是投資達人的葉芷娟說，近20年股市的年化報酬率都有8%水準，假設每月定期定額投資5,000元到股票型基金，同樣的報酬率下，出社會第一個10年走完，將能累積到90多萬元，做為人生的第一桶金，足夠實現不少的夢想。

理財教母林奇芬以自身經驗，分享過去基富通推出「好享退」專案（TISA前身）時，就建議剛出社會的兒子定期定額投資好享退基金，至今六年，已經不知不覺存下一筆財富。

林奇芬認為，不管是青壯年儲備圓夢的財富或未來的退休金，只要是現階段不需要依靠領息過日子，其實不必把所有資金投入高配息的金融商品，透過TISA基金都是累積類型的特色，即使是高股息的基金，都能讓股息、債息自動滾入再投資，反而更能夠提升整體的資產報酬率。

全球股+台股基金增強動能

親子理財專家馬哈表示，除了為自己的未來規劃之外，新手爸媽可將孩子每年收到的紅包分為12等分，定期定額投入TISA帳戶。以每月1,000-3,000元為例，假設年化報酬率6%，從孩子3歲到18歲，累積資產可達30-90萬元，足以支應大學學費，大大減輕未來的負擔。

爸媽該怎麼挑孩子的教通月基金？馬哈建議，如果只有1,000元，優先選擇全球股票型基金，投資風險比較分散；資金稍多可挑2、3檔以上基金的話，再搭配單一市場但比較熟悉的台股基金，藉此強化資產增長的動能。