八年級生退伍後挑戰房仲！段仁瑋目標晉升有殼一族

曾是袋棍球國家隊選手的段仁瑋退伍後選擇立即接續職場生涯，「既然要進入社會，就不要留空窗期。」他回憶，因為小時候家中房子被不誠實的房仲低價轉賣房產，成長過程搬了六、七次家，這段經歷讓他渴望了解房仲市場的真實面貌，因此在挑選房仲平台時，他特別比較永慶與其他品牌，最後選擇永慶房屋完善制度與強大的品牌形象。

▲曾是袋棍球國家隊選手的段仁瑋退伍後加入永慶房屋挑戰業務工作。（圖／永慶房屋提供）

運動背景養成特質 段仁瑋在業務領域大放異彩

段仁瑋大學主修運動休閒事業，過去的運動員訓練養成了他強烈的企圖心與團隊合作能力。進入永慶房屋後，由一對一師徒制指導，資深學長指導實務操作、房產知識，店長和資深學長姐也會毫無保留分享經驗，幫助他迅速適應房仲角色。

入行三個月段仁瑋便完成首筆成交，而第一年業績達600萬，成交約20間，並獲得新人亞軍、信義區新人冠軍、單月百萬經紀人等殊榮。

▲永慶房屋一對一師徒制指導，由資深學長指導業務新人房產知識、服務客戶技巧，幫助成長進步。（圖／永慶房屋提供）

「誠實成交」是他的服務核心信念

在新冠疫情趨緩後，儘管房市短暫活絡，不過從去年下半年開始，房市降溫、交易量緊縮，銀行限貸等挑戰，段仁瑋表示，由於永慶房屋在雙北市有多家直營店，同時也是許多消費者指名的第一品牌，品牌效應加上專業形象，搭配總部快速傳遞市場動態的效率密不可分，讓他能即時調整營運策略保持市場競爭力，依然能成交。

段仁瑋也堅信「先誠實再成交」，他總是將交易細節完整呈現，給予客戶安心感與保障，避免後續糾紛發生。他深信「沒有人喜歡被隱瞞」，而完整透明的討論方式是建立服務的開始 。

他曾在一間委託案中認識租屋多年的租客，在協助屋主賣屋之餘，主動幫助這名租客找尋落腳處，成功透過新青安專案，讓租客無縫接軌成為屋主；另外，也曾協助一位屋主處理長輩過世後的房產，一開始被其他仲介壓低價格，委托給永慶房屋之後，成功將價格提升到合理行情，避免屋主損失數百萬元。

▲八年級生段仁瑋目標晉升有殼一族，並朝業績突破千萬邁進。（圖／永慶房屋提供）

八年級生目標買房！朝千萬業績目標邁進

段仁瑋分享，他的單月收入最高曾達 15 萬元，平均每月也在7～8萬之間，很開心能在退伍後就達到這樣的成績，遠遠高於同齡人。他目前計劃在 30 歲前買下第一間房，讓家人擺脫租屋生活，並已開始累積買房的自備款，工作上希望朝業績突破千萬邁進，為自己也為家人帶來更好的生活，他也鼓勵有目標想挑戰高薪的求職者加入，永慶房屋的教育訓練制度完整，適合新人學習與成長，不用擔心被丟包、，而是能從前輩的指導中吸取業務經驗與養分，幫助自己迅速成長，對社會新鮮來說是不錯的歷練。