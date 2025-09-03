ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

林宜敬接數發部　鎖定打詐、AI、資安3大主軸

▲數位發展部新任部長林宜敬。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

數發部部長林宜敬今（3）日在新上任媒體茶敘宣示將以 AI 產業、資安韌性、打詐為三大施政主軸，其中針對打擊詐騙的議題，林宜敬表示將尋求Google、Meta、LINE等網路社群平台合作，在打詐的戰爭中他們必須積極參與，加入好人的一方，而不能只擔任一個旁觀者的角色。

林宜敬指出，社群平台擁有最多的資源，而且在不涉及隱私以及妨害秘密通訊自由的前提之下，他們可以看到更多詐騙集團行騙的過程，並透過自動化工具在事前防止詐騙的發生，在事後協助警方將詐騙集團繩之以法。

林宜敬強調，數位發展部在前部長黃彥男所打下的基礎之上，持續以AI產業、資安韌性、以及打詐作爲施政重點。同時也會加强數位政府方面的建設。

林宜敬表示，將透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具建構 AI 產業生態系。其中包括提供免費 GPU 算力給新創團隊、籌設台灣 AI 訓練語料庫、制定 AI 產業人才認定指引，並已向國發會匡列 100 億元資金，投資有產品與行銷能力的 AI 公司。

針對軟體產業發展策略，林宜敬指出台灣過去著重在針對特定客戶的外包專案，未來將推動朝產品方向邁進，在國際市場推出模組化產品。他認為台灣硬體產業雖強，但軟體產業缺乏強大生態系，這是亟需改善的關鍵問題。

資安韌性方面，林宜敬表示台灣是駭客攻擊最密集的地方，將結合民間資安產業力量，共同守護政府部門關鍵基礎設施及產業供應鏈。他指出台灣擁有先進的資安軟體產業，是全球衛星產業供應鏈重要一環，希望業者在守護台灣同時也能獲得豐厚利潤。

打詐工作將從法律、科技、商業三方面著手，林宜敬強調已與 Meta、LINE、Google 等平台合作。他表示這些平台擁有最多資源，可以看到詐騙集團行騙過程，應積極參與打詐而非只當旁觀者。

數位政府建設部分，林宜敬將持續推動數位憑證皮夾建置，認為這是未來數位世界基石。該功能的選擇性揭露將更好保護民眾隱私，共通性也將大幅改善數位經濟效率，未來還將導入人工智慧技術提升行政效率。

談及與前任部長政策延續性，林宜敬表示 AI 產業政策原本就是他擔任次長時規劃，如今接任部長可繼續落實執行。至於人工智慧基本法，他說明因 AI 涉及層面廣泛，將由行政院主責，各部會共同推動。

關鍵字： AI產業資安韌性打詐數位政府建設軟體產業

國防預算今年大幅提升，並首度將無人艇列入採購項目。市場傳出，軍方近期將釋出規模逾百億元的標案，計畫採購1,320艘自殺無人艇，每艘造價估計新台幣千萬元起。受到利多激勵，「造船三雄」台船（2208）、中信造船（2644）與龍德造船（6753）可望角逐商機，消息帶動三家公司股價全面上揚。

2025-09-03 15:09
慧洋海運（2637）今日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，並同步公告自結獲利，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，慧洋8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元，累計前8月合併營收為新台幣101.79億元，營業淨利16.08億元，稅前盈餘11.69億元，自結每股稅前盈餘1.57元。

2025-09-03 15:00
ETF市場蓬勃發展，主動式ETF也加入發行之列，截至2025年8月29日，且已有二檔主動式ETF基金資產規模突破百億元，主動統一台股增長（00981A）規模破200億元，進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，包括元大台灣50（0050）、主動群益台灣強棒（00982A）在內共8檔受益人數逆勢創高，整體表現來看，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

2025-09-03 12:03
針對美方終止台積電（2330）南京廠的「經驗證終端用戶」（VEU）資格，改為逐案申請許可，經濟部今日表示，評估不影響整體產業競爭力，並將持續關注，並提出五點說明。不過根據台積電年報資料，台積電中國廠營收占比僅約2%，對整體營收影響相對較小，台積電股價今日也在平盤附近震盪。

2025-09-03 10:16
PCB族群銅箔廠金居（8358）、玻纖布富喬（1815）分盤交易出關兩個交易日，呈現多空對戰，開盤不到半個小時，富喬成交量達4萬多張，成交金額逼近30億元，而金居成交量也逼近4萬張，成交金額達85億元，兩檔合計成交金額破百億元，成為上櫃人氣股。

2025-09-03 10:06
根據報導全球性的金融與大宗商品媒體《Kitco News》指出，過去兩年，黃金市場持續上漲，央行需求在推動黃金市場上漲勢頭和創造黃金穩定價值方面發揮了關鍵作用，這也是自 1996 年以來，央行儲備中的黃金持有量首次超過美國國債。

2025-09-03 09:58
受市場預料美國聯準會（Fed）降息機率升高，避險資金退出股票與長期政府公債轉向黃金商品，國際金價期、現貨雙創新高，不但現貨黃金衝至每盎司3540.04美元新高，期金報價已突破每盎司3610美元，再刷新天價。

2025-09-03 09:46
媒體報導，為了解決房貸荒問題，中央銀行近期再找國銀「喝咖啡」。不過央行表示，並無喝咖啡一事；央行將持續追蹤銀行自主管理改善方案，目前執行至第2季，計畫將執行至今年第4季，會再來檢視成果。

2025-09-03 15:54
嘉里大榮物流(2608)今(3)日舉行2025年上半年業績發表會，集團合併營收達新台幣63.19億元，較去年同期成長3.8%，展現穩健的經營成果，但因電價調漲及勞動市場人力缺口擴大，經營成本持續攀升，歸屬母公司權益稅後純益為4.73億元、EPS1.01元，分別年減10.3%與10.6%。

2025-09-03 15:33
慧洋-KY(2637)今(3)日公告2025年8月合併營收為新台幣14.92億元，由於今年南美穀物收成延遲及產量創新高，帶動散裝運輸淡季不淡，8月單月營業利益4.33億元，營業利益率達29%，同時本月亦認列一艘處分船舶利益，稅前淨利為5.94億元，自結每股稅前盈餘為0.80元。

2025-09-03 15:21

