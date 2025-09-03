林宜敬接數發部　鎖定打詐、AI、資安3大主軸

▲數位發展部新任部長林宜敬。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

數發部部長林宜敬今（3）日在新上任媒體茶敘宣示將以 AI 產業、資安韌性、打詐為三大施政主軸，其中針對打擊詐騙的議題，林宜敬表示將尋求Google、Meta、LINE等網路社群平台合作，在打詐的戰爭中他們必須積極參與，加入好人的一方，而不能只擔任一個旁觀者的角色。

林宜敬指出，社群平台擁有最多的資源，而且在不涉及隱私以及妨害秘密通訊自由的前提之下，他們可以看到更多詐騙集團行騙的過程，並透過自動化工具在事前防止詐騙的發生，在事後協助警方將詐騙集團繩之以法。

林宜敬強調，數位發展部在前部長黃彥男所打下的基礎之上，持續以AI產業、資安韌性、以及打詐作爲施政重點。同時也會加强數位政府方面的建設。

林宜敬表示，將透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具建構 AI 產業生態系。其中包括提供免費 GPU 算力給新創團隊、籌設台灣 AI 訓練語料庫、制定 AI 產業人才認定指引，並已向國發會匡列 100 億元資金，投資有產品與行銷能力的 AI 公司。

針對軟體產業發展策略，林宜敬指出台灣過去著重在針對特定客戶的外包專案，未來將推動朝產品方向邁進，在國際市場推出模組化產品。他認為台灣硬體產業雖強，但軟體產業缺乏強大生態系，這是亟需改善的關鍵問題。

資安韌性方面，林宜敬表示台灣是駭客攻擊最密集的地方，將結合民間資安產業力量，共同守護政府部門關鍵基礎設施及產業供應鏈。他指出台灣擁有先進的資安軟體產業，是全球衛星產業供應鏈重要一環，希望業者在守護台灣同時也能獲得豐厚利潤。

打詐工作將從法律、科技、商業三方面著手，林宜敬強調已與 Meta、LINE、Google 等平台合作。他表示這些平台擁有最多資源，可以看到詐騙集團行騙過程，應積極參與打詐而非只當旁觀者。

數位政府建設部分，林宜敬將持續推動數位憑證皮夾建置，認為這是未來數位世界基石。該功能的選擇性揭露將更好保護民眾隱私，共通性也將大幅改善數位經濟效率，未來還將導入人工智慧技術提升行政效率。

談及與前任部長政策延續性，林宜敬表示 AI 產業政策原本就是他擔任次長時規劃，如今接任部長可繼續落實執行。至於人工智慧基本法，他說明因 AI 涉及層面廣泛，將由行政院主責，各部會共同推動。