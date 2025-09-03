新經長龔明鑫向高雄扣件業請益　承諾融資「不會雨天收傘」

▲經濟部長龔明鑫馬不停蹄地與產業見交流，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新任經濟部部長龔明鑫今（3）與高雄市市長陳其邁一起和高雄扣件業者交流請益，龔明鑫強調，政府會全力支持業者，舊貸展延不會雨天收傘；新貸則會針對週轉金、布建新通路與轉型升級這些需求提供十成十的支持。

龔明鑫表示，高雄是扣件(螺絲、螺帽）大本營，包括鋼材情形、關稅、匯率問題，經濟部會提供相關避險工具給業者選擇。

經濟部指出，面對美國232條款對鋼鋁衍生產品課徵關稅的衝擊，政府將持續協助產業強化競爭力。除了原本930億元的韌性特別條例產業支持預算，再加碼200億元，透過金融貸款、產業升級與市場開發等補助，全力支援產業發展。

龔明鑫表示，舊貸一定可展延，不會雨天收傘、新貸要看是週轉金、布建新通路還是轉型升級，我們會提供十成十的支持，業者想導入AI我們也會支持。

另外，會中有業者提及扣件產業聚落規劃，龔明鑫也承諾將向高雄市政府提出。會提供多元市場布建、同業整併的機會，讓業者到國際上尋求合作，龔明鑫指出，企業併購法已通過調整，併購階段所得稅緩課的機制可使用。

另外，在協助業者參展補助上，龔明鑫承諾除了規劃台灣館以外，也會設法讓通路端和需求端更緊密結合，這部分經濟部會持續落實。