雲端發票中100萬不能領！得主「來不及歸戶」獎金沒了

▲得主雲端發票來不及歸戶，中獎不能領。（資料照／記者曾筠淇攝）

記者許力方／台北報導

捶心肝案例！有民眾持有中獎發票但「不能領獎」，財政部台北國稅局透露，一位中獎人叫外送發票中了雲端發票的專屬100萬元大獎，收到中獎通知還以為是詐騙，一直沒有去歸戶，來不及在領獎期限前完成設定，依規定無法領獎，令人扼腕。

台北國稅局表示，民眾所持之統一發票如有統一發票給獎辦法規定不適用給獎情形者，即便中獎也無法領取獎金。雲端發票中獎有一起案例，一位中獎人從平台叫外送，中了雲端發票專屬100萬元大獎，平台多次以郵件、電話通知中獎，但他以為是廣告、詐騙電話，都沒有理會，直到兌獎最後一天，這才發現自己真的中獎。

雲端發票規定要求，必須在「開獎前一天完成歸戶」，中獎人在期限最後一天才趕緊歸戶及設定匯款帳戶，來不及趕上兌獎，當期無法適用，依規定無法領獎，與100萬擦身而過。

台北國稅局表示，如果是消費當期的雲端發票，則最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期獎金直接匯入。舉例來說，3-4月期統一發票會在5月25日開獎，如於5月24日前將雲端發票歸戶至手機條碼，並在整合服務平台完成設定匯款帳戶領獎功能，當期開出的中獎金將直接匯入帳戶；但若於5月25日以後完成歸戶及設定作業，當期以後的雲端發票才開始啟用中獎獎金自動匯入指定帳戶服務。