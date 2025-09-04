銀行凍結災情擴大　「2情況」帳戶恐被鎖！一票人排隊解凍超崩潰

▲銀行凍結災情擴大，近期許多民眾遭誤鎖，叫苦連天。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

為防堵詐騙集團及不法人頭戶，許多銀行近期陸續限制「長期未交易」、「低餘額」帳戶，導致不少民眾帳戶無故被凍結，連帶影響提款、轉帳等功能，如今「災情」持續擴大，不僅網路上抱怨連連，臨櫃排隊「解凍」也成為新常態。

一名女網友在「爆料公社」發文抱怨，她辦了台新銀行的薪轉戶，結果連續2次被列為異常帳戶，期間間隔不到5天，完全沒有交易，卻連續被鎖，「一堆人也是被這銀行這樣搞，我們完全都沒有快進快出交易，只是薪水進來，然後提款、刷卡、日常消費...結果客服不能解除，還要求到分行解除！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

無獨有偶，也有網友在Threads抱怨，他也是辦台新銀行帳戶，定存到期想續約，結果20幾萬直接被凍結，理由是「超過半年未使用」，解鎖只能臨櫃，線上完全辦不到，「啊～原來銀行防詐的新招是：直接先把你的錢鎖住，這樣就不會被騙走了，太聰明了吧！」

該名網友無奈地說，「辛苦上班族還得特地請假跑一趟，時間不是成本嗎？結果詐騙沒解決，一般民眾倒是先被『預防性處置』了。」

貼文一出，也釣出不少苦主：「我爸為了收房客租金給台新帳號，那個天才房客分了10幾次轉，就被台新封了」、「早上去臨櫃匯款兩筆，下午馬上被鎖帳號」、「我被鎖了，解鎖時問凍結原因，得到答案是AI偵測」、「存半年沒動 不是很正常嗎⋯⋯這也太擾民了，還得請假還得臨櫃排隊到天昏地暗」。

銀行為防堵詐騙人頭帳戶，近期針對長期未交易（超過半年或一年）、餘額過低等「靜止戶」祭出凍結措施，一旦被凍結，ATM提款、網銀轉帳、自動化交易等功能都將被限制，或被降低交易額度或歸零，只能攜帶身分證、印鑑等證件親赴分行辦理解凍。