盧超群：2040年台灣半導體營業額可達兩兆美元　如果電力能配合

▲鈺創科技董事長盧超群。（圖／記者湯興漢攝）

記者張佩芬／台北報導

記憶體廠鈺創科技董事長、台灣人工智慧晶片聯盟會長盧超群，昨(3)晚在東亞經濟協會與陽明海洋交通大學簽署合作意願書，推動台日產學合作、強化半導體供應鏈發展典禮上表示，目前台灣半導體年營業額約0.7兆美元，估計在2030年可以達到1兆美元，如果電力能配合，2040年可達2兆美元。

目前台灣半導體市佔率有30%，未來能不能維持這樣的市占率，除了人才，還要有電力，科技行業很現實，winner takes all，摩爾定律到今天已經60年，他估計至少還有10年，除非沒有電。

根據AI答覆，摩爾定律是由英特爾創始人之一的戈登·摩爾在1965年提出的經驗法則，預測在相同面積的積體電路(IC)上，可容納的電晶體數量約每隔18到24個月就會增加一倍，同時晶片的效能提升，而成本則會下降。這一定律推動了半導體產業的快速發展，促成了個人電腦、網際網路和智慧型手機等創新科技的誕生。

在人才問題上，擔任過經濟部長與經建會主委的國策顧問何美玥表示，日本傳出缺半導體工程師數千人，她覺得日本可以把一些項目委託台灣來做，就像早年日本找台灣代工，可以有更大效果。